الشرطة الإسرائيلية تعلن أن هجوم الدهس في بئر السبع "عملية عدائية"

اصيب إسرائيلي يبلغ من العمر 18 عامًا، صباح اليوم الخميس بجروح عندما صدمته سيارة يقودها أحد سكان رهط

قالت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إن هجوم دهس بالسيارة الذي وقع في مدينة بئر السبع(جنوب البلاد) في وقت سابق من اليوم كان "هجومًا إرهابيًا".

وأفادت الشرطة أن "تحديث التحقيق الذي أجرته شعبة التحقيقات الجنائية في محكمة النقب المركزية وجهاز الأمن العام (الشاباك) في حادثة الدهس، صباح اليوم الخميس، في شارع إيلان رامون في بئر السبع، سيمثل المشتبه به( 39 عاما) من سكان رهط ، أمام محكمة السلام في عسقلان صباح غد الجمعة للاشتباه في محاولته القتل بعملية عدائية، وفقا للمادة 305 من قانون العقوبات و 37 أ من قانون العقوبات. قانون مكافحة الإرهاب"

وكان قد اصيب إسرائيلي يبلغ من العمر 18 عامًا، صباح اليوم الخميس بجروح عندما صدمته سيارة يقودها أحد سكان رهط، حيث التقطت كاميرا الأمن كيفية وقوع الحادث، وتظهر اللقطات السيارة وهي تطارد الشخص المترجل على الرصيف وتضربه وتنطلق.

وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على المشتبه به ويجري التحقيق معه حاليا، في ما أصيب المترجل بجروح خطيرة في أطرافه.

ومن جهتها قالت نجمة داود الحمراء لخدمات الطوارئ في بيان: إن "بيانا ورد في الساعة 8:42 صباحًا عن اصطدام أحد المشاة بسيارة. وقدم مسعفو نجمة داود الحمراء العلاج وتم نقل الشاب إلى مركز سوروكا الطبي"