مجلس حقوق الإنسان يفتح تحقيقا دوليا حول "قمع الاحتجاجات" في إيران والأخيرة ترفض التهم الموجة إليها

أقرّ القرار بتأييد 25 دولة عضواً واعتراض أرمينيا والصين وكوبا وإريتريا وباكستان وفنزويلا وامتناع 16 دولة

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، اليوم الخميس، فتح تحقيق دولي حول "قمع للاحتجاجات في البلاد" التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في إيران، بهدف جمع أدلّة حول الانتهاكات التي ارتكبت تمهيداً لملاحقة محتملة للمسؤولين عنها.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء المجلس في جنيف في اجتماع طارئ لبحث الملف الإيراني، لاصدار قرار "لارسال لجنة تحقيق إلى إيران للنظر في كلّ الانتهاكات المرتبطة بقمع الاحتجاجات" قدّمته ألمانيا وإيسلندا وقد أقرّ بتأييد 25 دولة عضواً واعتراض ستّ دول (أرمينيا والصين وكوبا وإريتريا وباكستان وفنزويلا) وامتناع 16 دولة عن التصويت من بينها خصوصاً قطر.

وخلال مناقشة مشروع القرار التي استغرقت النهار بطوله، أطلق المفوّض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الذي لم يلقَ بعد ردّاً من طهران على طلبه زيارتها، نداء إلى الجمهورية الإسلامية ناشدها فيه "وقف الاستخدام غير المفيد وغير المتكافئ للقوة" ضدّ المتظاهرين.

وقال تورك إنّ "الوضع الراهن لا يحتمل"، قبل أن يشدّد على مسامع الصحافيين على "ضرورة أن تستمع الحكومة إلى الشعب وأن تنصت إلى ما يقول وتنخرط في عملية إصلاحية لأن التغيير حتمي".

وخلال الجلسة قالت السفيرة الأميركية ميشيل تيلور إنّ "الشعب الإيراني يطالب بشيء بسيط للغاية، وهو أمر يعتبره معظمنا مفروغاً منه: القدرة على التحدّث وعلى أن يُسمع"، وذلك فيما كان أعضاء في الوفد الأميركي يلوّحون بصور وأسماء لضحايا القمع.

أما السفيرة الفرنسية إيمانويل لاشوسيه فقالت "+مرأة، حياة، حرية+. بهذا الشعار البسيط والقويّ تذكّر الإيرانيات ويذكّر الإيرانيون منذ أكثر من شهرين بالقيم التي يدافعون عنها".

بدورها، رحّبت منظمة العفو الدولية ب"قرار تاريخي"، معتبرة أنّه يمثّل "خطوة مهمّة نحو إنهاء الإفلات من العقاب!"، فيما قالت لوسي مكيرنان المسؤولة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنّ قرار المجلس "خطوة مرحّب بها".

في السياق أدى "قمع الاحتجاجات في إيران" إلى مقتل ما لا يقلّ عن 416 شخصاً، بينهم 51 طفلاً، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتّخذ في أوسلو مقراً.