إسرائيل: إطلاق نار بالقرب من مستوطنة كوخاف يعقوب، وإصابة فلسطيني بالخطأ

اسرائيل: إطلاق نار بالقرب من كوخاف يعقوب، وأصابة فلسطيني بجروح بالغة

أطلق إسرائيلي النار على رجل فلسطيني بالقرب من مفرق مستوطنة كوخاف يعقوب، بحسب قوله، اعتقد "أنه إرهابي". وصلت الشرطة إلى مكان الحادث واعتقلته، ويتم التحقيق في ملابسات الحادث.

وبحيب بيان الشرطة الإسرائيلية: "كشف تحقيق أولي عن نشوء خلاف بين مواطنين إسرائيليين كانا يقفان في محطة حافلات بالقرب من مفترق كوخاف يعقوب ، أطلق خلالها أحد المواطنين عدة رصاصات".

وبحسب البيان" انه على إثر إطلاق النار أصيب مواطن إسرائيلي بجروح ونُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة (بحسب الجهات الطبية). ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث وألقت القبض على المشتبه به. وتقوم قوات الشرطة المتواجدة في الموقع بجمع النتائج وفتح تحقيق بناء على ذلك".

في نفس وقت إطلاق النار على مفترق كوخاف يعقوب، أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار على مشتبه به من خلال إلقاء الحجارة على المركبات التي كانت تسير بالقرب من مفرق نعلين. وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن المشتبه به عرّض للخطر ركاب الطريق والجنود الذين أطلقوا النار عليه كانوا في نشاط استباقي في المنطقة. وقد أصيب بجروح طفيفة، وتلقى العلاج على الفور، واعتقل وسيُنقل لاستجوابه من قبل قوات الأمن.

قبل أقل من أسبوعين فقط ، قتل جندي بالرصاص مدنيا بعد أن اشتبه في أنه سينفذ عملية. بعد ذلك ، اتضح أن هذا كان مريضا نفسيا من سكان برديس حنا وكان مسلحًا بسكين.

ويُظهر التحقيق أنه قبل بضع سنوات اتُهم بالتهديد والاعتداء من أجل لا شيء - ولكن في النهاية وجد أنه غير مؤهل للمحاكمة وفقًا لتوصية الطبيب النفسي في المنطقة، وتم إرساله إلى المستشفى. وجاء في قرار المحكمة في ذلك الوقت أن "هناك خطر وحالته تتطلب دخول المستشفى".