تقرير: تحذير من إيذاء كبار مسؤولي الموساد المتواجدين خارج اسرائيل

تأتي هذه الخطوة على خلفية التوترات مع إيران

ستعمل إسرائيل على زيادة الأمن لكبار المسؤولين الأمنيين المقيمين في الخارج، مع التركيز على مسؤولي الموساد السابقين. وتأتي هذه الخطوة على خلفية التوترات مع إيران وسلسلة الإجراءات المنسوبة إلى المنظمة. اختار مكتب رئيس الوزراء عدم التعليق على المشكلة.

نُشر هذا الأسبوع أنباء مفادها أن إسرائيل نقلت معلومات استخباراتية إلى وكالات المخابرات البريطانية من أجل إحباط هجوم إيراني على أراضي لندن. تلقى صحفيون إيرانيون أو إيرانيون المولدون في بريطانيا تحذيرات الأسبوع الماضي من أن حياتهم في خطر.

وذكرت قناة إيران الدولية في بيان رسمي نيابة عنها أن صحفيين اثنين نيابة عنها تلقيا إخطارا بشأن الموضوع من السلطات المحلية. وكانت أجهزة المخابرات الإسرائيلية هي التي نقلت المعلومات التي أدت إلى إحباط الهجوم. أعلن جهاز MI5 البريطاني الأسبوع الماضي أن إيران حاولت اغتيال مواطنين بريطانيين ما لا يقل عن عشر مرات في العام الماضي.