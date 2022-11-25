تم التوقيع على اتفاق بين الليكود وعوتسما يهوديت: بن غفير سيكون وزيرا للأمن القومي

بن غفير: "اتخذنا خطوة كبيرة الليلة لتوقيع اتفاق ائتلافي كامل، لتشكيل حكومة يمينية كاملة .

تم الليلة (الجمعة) التوقيع على ملحق مهام باتفاق ائتلافي بين الليكود وعوتسما يهوديت. وفقًا للاتفاقية، سيحصل حزب عوتسما يهوديت على منصب وزير الأمن القومي (وزير الأمن الداخلي الموسع)، ووزير تطوير الجليل، النقب ووزير التراث، ونائب وزير الدولة. - رئيس لجنة الأمن الداخلي ورئيس لجنة صندوق إسرائيل بالتناوب.

سيتم إنشاء حرس وطني واسع النطاق يتمثل دوره في إعادة السلطة والسيطرة إلى الشوارع. وقال عضو الكنيست لافين من الليكود: ان هذا "الاتفاق الأول في طريق إقامة حكومة يمينية مستقرة بقيادة بنيامين نتنياهو". عضو الكنيست بن غفير: "اتخذنا خطوة كبيرة الليلة لتوقيع اتفاق ائتلافي كامل، لتشكيل حكومة يمينية كاملة .

ستشمل صلاحيات وزير الأمن الداخلي ، من بين أمور أخرى، الشرطة الخضراء، وسلطة تطبيق الأراضي ، وحرس الحدود. من الآن فصاعداً، سيُطلق على الموزارة اسم "وزارة الأمن القومي". وسيرأسها عضو الكنيست بن غفير الذي سيكون أيضا وزيرا في مجلس الكابينيت وعضوا في اللجان الوزارية المختلفة، كما تم الاتفاق على إنشاء حرس وطني واسع النطاق.

وسيتسلم حزب عوتسما يهوديت رئاسة لجنة الأمن الداخلي، ورئاسة لجنة صندوق المواطنين الإسرائيليين بالتناوب، ونائب وزير في وزارة الاقتصاد.

وقال عضو الكنيست إيتمار بن غفير: "أنا سعيد لأن الاتفاق على الوزارات التي سيحصل عليها عوتسما يهوديت سيتيح لنا تحقيق وعودنا الانتخابية من أجل أمن وتعزيز النقب والجليل والأرياف. أدعو جميع الأحزاب اليمينية إلى تشكيل حكومة يمينية كاملة في أسرع وقت ممكن. يجب ألا يحكم لابيد وغانتس دولة إسرائيل ليوم آخر ".