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القدس: حرق خمس سيارات في موقعين مختلفين في المدينة، الشرطة تفتح تحقيقا

i24news

دقيقة 1
القدس
Olivier Fitoussi/Flash90القدس

كما عثرت قوات الشرطة التي تم استدعاؤها إلى مكان الحادث على كتابات على الجدران تم رشها على الفور

اشتعلت النيران فى خمس سيارات في منطقتين سكنيتين بالقرب من القدس واحترقت ثلاث سيارات منهم في أبو غوش، واثنتان أخريان في عين نقوبة. جاء ذلك بحسب ما اعلنت شرطة إسرائيل صباح اليوم الجمعة.

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وتم العثور على كتابة مكتوبة بالرش (تدعم تهجير العرب) في مكان الحادث، ومن التحقيق الأولي، تم الاشتباه في أن هذا كان حريقًا متعمدًا تم تنفيذه على أساس قومي. وعملت طواقم الإطفاء على إخماد الحرائق. لم تقع إصابات في الحادث، لكن أصيبت المركبات الخمس بأضرار بالغة واحترق عدد منها بالكامل. 

يتبع..

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