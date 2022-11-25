كما عثرت قوات الشرطة التي تم استدعاؤها إلى مكان الحادث على كتابات على الجدران تم رشها على الفور

اشتعلت النيران فى خمس سيارات في منطقتين سكنيتين بالقرب من القدس واحترقت ثلاث سيارات منهم في أبو غوش، واثنتان أخريان في عين نقوبة. جاء ذلك بحسب ما اعلنت شرطة إسرائيل صباح اليوم الجمعة.

وتم العثور على كتابة مكتوبة بالرش (تدعم تهجير العرب) في مكان الحادث، ومن التحقيق الأولي، تم الاشتباه في أن هذا كان حريقًا متعمدًا تم تنفيذه على أساس قومي. وعملت طواقم الإطفاء على إخماد الحرائق. لم تقع إصابات في الحادث، لكن أصيبت المركبات الخمس بأضرار بالغة واحترق عدد منها بالكامل.

يتبع..