الرئيس السابق للشاباك يحذر: "نحن متجهون نحو التصعيد، الناس سيموتون وسيصابون"

" الهجمات في القدس لم تعد هجمات فردية، إنها هجمات من قبل منظمة"

عاد التوتر إلى شوارع القدس هذا الأسبوع، عندما وقع هجوم مشترك في موقعين في المدينة. وأصيب نحو 18 شخصا في الانفجارين وقتل الفتى أرييه تشوبك البالغ من العمر 16 عاما. في هذا الصدد، تحدث آمي إيلون، رئيس الشاباك السابق، صباح اليوم (الجمعة) مع موقع معاريف وقيّم ما إذا كان الأمر قد تحول إلى تصعيد أمني سببه اسرائيل، وأشار أيضًا إلى عمل الشاباك.

في بداية الحديث انتقد الشاباك والهجوم الذي وقع في العاصمة: "أي هجوم لم يتم إحباطه هو فشل. أعتقد أن الشاباك يفهم هذا بشكل أفضل من أي شخص آخر. يجب التمييز بين الهجمات الفردية التي يكاد يكون من المستحيل إحباطها وبين هجمات عامة، الهجمات في القدس لم تعد هجمات فردية، إنها هجمات من قبل منظمة. هل هي حماس؟ أو الجهاد أو أي تنظيم آخر يكاد يكون غير مهم. من الواضح أن هناك تنظيم وتخطيط وتنسيق ومتفجرات - هناك تنظيم ".

واضاف رئيس الشاباك السابق: "الشاباك لم يكن قادرا على منع ذلك، أعتقد أن رئيس الشاباك وأعضاء الشاباك يفهمون هذا أكثر من أي شخص آخر. دور الشاباك هو إحباط الهجمات، وهو لا يحبط الهجمات حتى الآن، ولا شك في أن شيئًا ما هنا لم ينجح كما نود أن ينجح. بالنسبة لي، ليس هذا هو النقاش، لأنني أعرف أن الشاباك على علم بذلك، وأعضاء الشاباك يعرفون أفضل من أي شخص آخر أنهم فشلوا. اقول هذا بناء على فهم ان هذه الاخبار تجعل الشاباك يحقق في نفسه ويتعلم الدروس من اجل القيام بكل ما هو ممكن لمنع حدوث ذلك في المرة القادمة ".