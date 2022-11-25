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الخارجية الايرانية ترفض قرار مجلس حقوق الانسان الذي يطالب بمعاداة ايران

i24news

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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وإلى يساره مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا
(AP Photo/Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وإلى يساره مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا

يضيف هذا البيان: إن وزارة الخارجية ، اذ تعرب مرة أخرى عن أسفها لوفاة مهسا أميني المريرة

ادانت وزارة الخارجية الايرانية قرار مجلس حقوق الانسان واعتبرته مرفوضا وقالت ان إيران تعتبر تشكيل أي آلية جديدة للتحقيق في قضايا الشهرين الماضيين امرا غير ضروري وانتهاكا للسيادة الوطنية للبلاد. جاء هذا البيان بنشر من الوكالة الايرانية الرسمية للأنباء "ارنا".

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وجاء في البيان الصادر الخميس عن وزارة الخارجية الايرانية حول قرار مجلس حقوق الانسان ضد ايران والذي تبنته المانيا: إن وزارة خارجية  إيران تدين بشدة الاجراء المناهض لإيران من جانب عدد قليل من الدول الغربية بفرض قرار مناهض لإيران على مجلس حقوق الإنسان.

ويضيف هذا البيان: إن وزارة الخارجية، اذ تعرب مرة أخرى عن أسفها لوفاة مهسا أميني المريرة، تذكر أنه بوفاة السيدة أميني ، فإن جميع كبار المسؤولين في جمهورية إيران  من منظور إنساني و الالتزام الحقيقي بحقوق الإنسان المتجذرة في التعاليم الدينية والقانون، اتخذوا الأسس التقدمية للجمهورية  الإيرانية والثقافة الحضارية الإيرانية نهجًا مسؤولاً فيما يتعلق بهذا الحادث المؤسف.

وتابع البيان: في الوقت نفسه، منذ البداية، أرسلت لجنة حقوق الإنسان في جهاز القضاء في جمهورية إيران الإسلامية بانتظام العديد من التقارير الموثقة إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان في جنيف ونيويورك ، وكذلك لجميع أعضاء المجتمع الدولي.

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