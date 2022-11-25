نائب وزير الأمن عن تعيين بن غفير وزيرا للأمن الداخلي: "عمل غير مسؤول سيشكل خطرا على الأمن القومي"

"إن تعيين بن غفير وزيرا بصلاحيات من شأنها خلق فوضى سياسية عمل غير مسؤول"

علق نائب وزير الأمن الاسرائيلي، ألون شوستر، على إمكانية تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن الداخلي، قائلا: إن تعيين بن غفير وزيرا بصلاحيات من شأنها خلق فوضى سياسية عمل غير مسؤول، وهو ما سيشكل عملا خاطئا وخطرا على الأمن القومي.

إن تسليم بن غفير القوات الخاصة وحرس الحدود سيكون بمثابة ضرر لمحاربة الجريمة القومية التي تحدث بين المتطرفين الذين يضرون بالاستيطان والأمن ".

وأضاف: "في العام الماضي نسقت الجدول الذي عمل على تركيز الجهد ضد الجريمة القومية - من المؤسف بشكل كبير ان من سيكون عضوا في مجلس الوزراء المصغر، لم يدين بشدة حرق السيارات الليلة، في أبو غوش وبعين نقوبة ويدين رش الكتابات التحريضية الدنيئة، ولكنه لم يفعل ذلك".

وتمت الليلة (الخميس) التوقيع على ملحق مهام باتفاق ائتلافي بين الليكود وعوتسما يهوديت. وفقًا للاتفاقية، سيحصل حزب عوتسما يهوديت برئاسة بن غفير على منصب وزير الأمن القومي (وزير الأمن الداخلي الموسع)، ووزير تطوير الجليل، النقب ووزير التراث، ونائب وزير الدولة. - رئيس لجنة الأمن الداخلي ورئيس لجنة صندوق إسرائيل بالتناوب.