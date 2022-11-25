إسرائيل: بيني غانتس ينتقد الاتفاق بين بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير ويحذر من مغبة تشكيل "حرس قومي تابع لوزير الأمن الداخلي"

وصف غانتس تشكيل"جيش شخصي لبن غفير في الضفة الغربية" واعتبر "الخطوة من شأنها أن تتسبب في اخطاء امنية خطيرة"

بعد التوقيع على ملحق مهام باتفاق ائتلافي بين الليكود وعوتسما يهوديت، ليلة الجمعة، حذر وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس في بيان، من مغبة تشكيل حرس قومي تابع لوزارة الأمن القومي، واصفا اياه بـ"جيش شخصي لبن غفير في الضفة الغربية" واعتبر "الخطوة من شأنها أن تتسبب في اخطاء امنية خطيرة"مشيرا إلى أن "نية الائتلاف المتبلور انتزاع صلاحيات من بعض الوزارات ونقلها الى اخرى قد يؤدي الى تفكيك الدوائر الحكومية.

وتمت الليلة (الخميس) التوقيع على ملحق مهام باتفاق ائتلافي بين الليكود وعوتسما يهوديت. وفقًا للاتفاقية، سيحصل حزب عوتسما يهوديت برئاسة بن غفير على منصب وزير الأمن القومي (وزير الأمن الداخلي الموسع)، ووزير تطوير الجليل، النقب ووزير التراث، ونائب وزير الدولة. - رئيس لجنة الأمن الداخلي ورئيس لجنة صندوق إسرائيل بالتناوب.

جاء تحذير بيني غانتس بعد التوقيع حزب الليكود و"عوتسما يهوديت" على ملحق مهام باتفاق ائتلافي وفقا للاتفاقية، سيحصل حزب "عوتسما يهوديت" على منصب وزير الأمن القومي (وزير الأمن الداخلي الموسع)، ووزير تطوير الجليل، النقب ووزير التراث، ونائب وزير الدولة. - رئيس لجنة الأمن الداخلي ورئيس لجنة صندوق إسرائيل بالتناوب.

ومن جهته علق وزير الأمن الاسرائيلي، ألون شوستر، على إمكانية تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن الداخلي، قائلا: "إن تعيين بن غفير وزيرا بصلاحيات من شأنها خلق فوضى سياسية عمل غير مسؤول، وهو ما سيشكل عملا خاطئا وخطرا على الأمن القومي"واضاف إن "تسليم بن غفير القوات الخاصة وحرس الحدود سيكون بمثابة ضرر لمحاربة الجريمة القومية التي تحدث بين المتطرفين الذين يضرون بالاستيطان والأمن ".