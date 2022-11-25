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إيران: قتلى وجرحى إثر إطلاق قوات الأمن النار على متظاهرين عقب صلاة الجمعة

AFP

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إيرانيون ينعون أمام نعوش قتلى هجوم إطلاق نار ، خلال جنازتهم في مدينة إيزيه بمحافظة خوزستان الإيرانية ، في 18 نوفمبر 2022.
ALIREZA MOHAMMADI / isna / AFPإيرانيون ينعون أمام نعوش قتلى هجوم إطلاق نار ، خلال جنازتهم في مدينة إيزيه بمحافظة خوزستان الإيرانية ، في 18 نوفمبر 2022.

قوات الأمن الإيرانية، أطلقت النار على متظاهرين عقب صلاة الجمعة، أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح

أفاد نشطاء إيرانيون، أن قوات الأمن الإيرانية، أطلقت النار على متظاهرين عقب صلاة الجمعة، أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح في محافظة سيستان بلوشستان التي تشهد اضطرابات.

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وكان نشطاء قد دعوا إلى تظاهرات في أنحاء البلاد هذا الأسبوع تضامنا مع محافظة كردستان التي تعدّ مع سيستان بلوشستان الأكثر معاناة جراء الحملة الأمنية التي أوقعت قتلى.

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ويُسمع في شريط مصور في عاصمة سيستان بلوشستان زاهدان، إحدى المدن القليلة ذات الغالبية السنية في إيران متظاهرون يهتفون "كردستان كردستان سوف ندعمك".

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كما يُسمع متظاهرون في تسجيل آخر نشر على مواقع للتواصل الاجتماعي ولم يتم التأكد من صحته، "أكراد وبلوش إخوة، متعطشون لدم القائد"، في إشارة إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وقالت "حملة نشطاء البلوش" ومقرها لندن على قناة تلغرام إن "العشرات قتلوا أو جُرحوا". ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التأكد من الحصيلة.

ونشرت المجموعة تسجيلا مصورا يظهرا عددا من الرجال وهم يحملون جريحا على ما يبدو، من مسجد زكي في زاهدان، على الأرجح، أكبر مساجد السنة في إيران.

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كما نزل متظاهرون إلى شوارع مدن إيرانشهر وخاش وسراوان في سيستان بلوشستان، وفق حملة نشطاء البلوش ومرصد 1500تصوير.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران (هيومن رايتس إيران) ومقرها أوسلو، إن الحرس الثوري الإيراني استخدم معدات عسكرية من بينها رشاشات ثقيلة، لقمع الأهالي. وفي سياق متصل قالت المنظمة الحقوقية، الثلاثاء المنصرم، إن قوات الأمن الإيرانية قتلت 416 شخصا على الأقل، بينهم 51 طفلا و27 امرأة، منذ اندلاع التظاهرات.

وتشمل تلك الحصيلة 126 شخصا قتلوا في سيستان بلوشستان، و48 قتيلا في محافظة كردستان. وقُتل أكثر من 90 شخصا في إطلاق في زاهدان في 30 أيلول/سبتمبر الذي أطلق عليه ناشطون "الجمعة الدامي".

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