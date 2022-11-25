الجيش الإسرائيلي يوقف جنودا عن العمل بعد اعتدائهم جسديا على ناشط يساري

كان الناشط يروج لتعيين لابن غفير. قال الجندي: "سيحضر النظام هنا". ويضيف: "لقد خسرت ... الحفلة انتهت".

أوقف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، جنودا اعتدوا جسديا على نشطاء يساريين في الخليل وسخروا منهم، ولم يتضح سبب محاولة الجنود اعتقال الناشط ولم يقدم الجيش تفسيرا لذلك. وفي مقطع فيديو يظهر جندي إسرائيلي يواجه ناشطًا بينما كان يروج لتعيين النائب إيتمار بن غفير. قال الجندي: "سيحضر النظام هنا". ويضيف: "لقد خسرت ... الحفلة انتهت".

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان ان قائد القيادة المركزية اللواء يهودا فوكس سيحقق في الحادث، مشيرا إلى أن "الجنود المتورطون أوقفوا عن جميع الأنشطة العملياتية حتى نهاية التحقيق".

ومن جهته أدان رئيس هئية أركان الجيش أفيف كوخافي تصرفات الجنود، قائلا إنها "خطيرة للغاية وتتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي". وقال كوخافي في بيان إن "اللوائح والإجراءات تسمح للجنود بحرية العمل لتنفيذ مهمتهم ، لكن لا يُسمح لهم باستخدام القوة غير الضرورية وليسوا مخولين بالتصرف بعنف".

في الصور التي نشرتها المنظمة غير الحكومية اليسارية المتطرفة Breaking the Silence ، وهي منظمة غير حكومية تجمع وتنشر في الغالب شهادات من جنود إسرائيليين سابقين حول "انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين" ، يمكن رؤية جندي يدفع ناشطًا إلى أرضي لكمه في وجهه.

وكانت المجموعة الناشطة قد سافرت إلى الخليل للقاء العائلات الفلسطينية في عمل تضامني بعد أن قام إسرائيليون بزيارة المدينة في موسم الحج السنوي، مما أثار اشتباكات معهم الأسبوع المنصرم. في اللقطات يظهر الجنود وهم يحاولون اعتقال الرجل الهارب قبل أن يتم إسقاطه وضربه. وسُمع جندي آخر وهو يصرخ في وجه المسلحين الآخرين: "اخرجوا من هنا".

وقال الناشط اليساري الذي يصور: "لماذا؟ هل أقوم بعمل غير قانوني؟" ، يرد الجندي: "كل ما تفعله غير قانوني" ، ويأمر الناشط بالتراجع. وجاء في بيان لاحق أصدرته منظمة "كسر جدار الصمت": "يمكننا أن نرى بالفعل آثار تعيين بن غفير على الأرض".

وكان الجندي يرتدي رقعة على ظهر سترته العسكرية كتب عليها: "طلقة واحدة. قتل واحد. لا ندم. أنا من يقرر". تعتبر بقع غير تلك التي تظهر شعار وحدة عسكرية أو علم إسرائيلي مخالفة للأنظمة العسكرية.