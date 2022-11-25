إيران: مصرع شخص وإصابات في انفجار مصنع وسط البلاد

أعلنت منظمة إدارة الطوارئ في محافظة يزد أن "انفجاراً وقع في أثناء عملية اللحام في مجمع بافق للصلب"،

قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" إن "انفجارا وقع مساء اليوم الجمعة في مجمع للصلب بمدينة بافق التابعة لمحافظة يزد وسط إيران أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح" مشيرة إلى أن "سبب الانفجار قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة"

تضم مدينة بفق التي تيعد بـ 120 كلم عن محافظة يزد، مجمعاً كبيراً للصلب تأسس عام 2016 وفيه 5 وحدات إنتاج ويعمل فيه قرابة ألف عامل.

وأعلنت منظمة إدارة الطوارئ في محافظة يزد أن "انفجاراً وقع في أثناء عملية اللحام في مجمع بافق للصلب"، مضيفة "توفي شخص في مكان الحادث قبل وصول فرق الإنقاذ، ونقل جريحان إلى مستشفى ولي عصر بمدينة بافق".