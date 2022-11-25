تقرير: سقوط قذائف صاروخية مجهولة المصدر على قاعدة أمريكية جنوب الحسكة

المرصد:سماع دويّ عدة انفجارات سُمع في محيط المدينة بالتزامن مع تحليقٍ مكثف للمروحيات الحربية للتحالف الأمريكي"

اعلن التلفزيون السوري الرسمي، مساء الجمعة، عن "سقوط عدة قذائف صاروخية مجهولة استهدفت قاعدة أمريكية جنوب مدينة الحسكة على بعد 200 مترٍ من مدرج الطائرات داخل القاعدة الأميركية، وأن صاروخين آخرين سقطا بالقرب من مساكن القاعدة".

ومن جهتها ذكرت مصادر محلية نقلا عن مصادر (لم تسمها) أن "الصواريخ أُطلقت من البادية الشرقية في قرية ،تل الشاير، القريبة من الحدود العراقية، وأن تلك المنطقة تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"

وفي السياق قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "دويّ عدة انفجارات سُمع في محيط المدينة، بالتزامن مع تحليقٍ مكثف للمروحيات والمقاتلات الحربية التابعة للتحالف الأميركي في المنطقة الذي أعقب الاستهداف، حيث ألقت عدداً من القنابل المضيئة في محيط القاعدة الأمريكية"

وكان الجيش الأمريكي، قد عزز قواعده المحيطة في مدينة الحسكة السورية بقافلتين من المعدات العسكرية والمدرعات القتالية، بالتوازي مع التفاهمات التي أبرمتها واشنطن في المنطقة، والتي أفضت إلى توسيع انتشار الجيش السوري في شمال سوريا وشرقها، ولا سيما بالقرب من الحدود التركية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد رصد، الثلاثاء المنصرم، "تحليقا مكثفا لطائرات الحربية التابعة للتحالف الدولي في أجواء بلدة الشحيل والطيانة وذيبان وحوايج ذيبان بريف دير الزور الشرقي"، تزامنا مع تدريبات عسكرية التحالف الدولي يجري تدريبات عسكرية في قاعدة “التحالف الدولي” جنوب الحسكة بمدينة الشدادي.