الشرطة تبطل مفعول عبوة ناسفة وضعت تحت جسر الأوتار في القدس

أعلنت الشرطة السبت عن عثورها على غرض يشتبه في أنه قنبلة أنبوبية بالقرب من جسر الأوتار في مدينة القدس.

أعلنت الشرطة بعد ظهر السبت أن الغرض المشبوه الذي تم العثور عليه موضوعا بالقرب من جسر الأوتار بمدخل مدينة القدس لم يكن قنبلة، بخلاف الاشتباه الأولي. بالرغم من ورود أنباء مطلع نهار السبت تؤكد أن الشرطة الإسرائيلية أبطلت مفعول قنبلة أنبوبية وضعت بالقرب من جسر هميتاريم/الأوتار عند مدخل القدس.

بعد تلقي بلاغ عن جسم مشبوه تم وضعه تحت الجسر، وصلت الشرطة إلى المكان ومعها خبير متفجرات، حيث تم تفكيك القنبلة دون أضرار أو إصابات.

وقالت الشرطة "نذكّر الجمهور بأن يبقى في حالة تأهب دائمًا تجاه الأغراض المشبوهة". "إذا كان هناك أي شك، فإننا نحث الجمهور على الاتصال على الفور برقم الطوارئ 100 للشرطة، والتأكد من بقاء الناس على مسافة من الغرض المشبوه، وانتظار القوات".

شهد هذا الأسبوع أول تفجير على خلفية قومية، في القدس منذ عام 2016، حيث قُتل فتى إسرائيلي كندي في انفجارين مزدوجين في محطتي حافلات، أحدهما عند مدخل المدينة. وأصيب 18 آخرون على الأقل.

في أعقاب ذلك، قالت الشرطة الإسرائيلية يوم الجمعة إنها ستعزز محطات الحافلات والقطارات في القدس، وزيادة عدد الضباط في جميع أنحاء المدينة والتركيز بشكل خاص على المناطق المزدحمة مثل أماكن العبادة ومراكز التسوق. وأضاف البيان أن الجمهور مدعو لتجنب حالة الذعر، والبقاء في حالة تأهب وإبلاغ السلطات المختصة عن أي أشخاص أو أنشطة مشبوهة.