الجيش الإسرائيلي يعاقب خمسة مقاتلين بعد ضرب ناشط يساري في الخليل

معاقبة مقاتلين وقادة بسبب ضرب ناشط يساري في الخليل

تم إيقاف خمسة من مقاتلي وقادة من الجيش الاسرائيلي بعد الاعتداء على ناشط يساري في الخليل. وصرح الجيش الإسرائيلي بأنه "يتمنى أن يكون هذا هو الاستثناء الذي لا يشير إلى القاعدة". ومن ناحية أخرى ، قال وزير الأمن القومي المعين إيتمار بن غفير للناشطين إنه "سينظم هذا الشأن بشكل جيد". ودعا الشرطة" للتحقق مما إذا كان أعضاء اليسار لم يستفزوا الجنود ويؤذوهم ".

وبحسب بن غفير، "أعرف اليساريين الذين يأتون إلى الخليل، يسيئون للجنود ويهينونهم ويلعنونهم ويهاجمونهم مرات عديدة. وفي الوقت نفسه، لا مجال لإيذاء الناس". لكن من ناحية أخرى "في كثير من الأحيان، يصور اليساريون جزءًا واحدًا فقط من المواجهة. أناشد الشرطة لاستنفاد التحقيق، وبسرعة.

المقاتلون الذين تم تسجيلهم وإيقافهم ادعوا أنه في اللحظات التي سبقت المواجهة المصورة، طلبوا من نشطاء اليسار مغادرة المكان عدة مرات. وبحسب مصادر الجيش الإسرائيلي، أوضح المقاتلون في القوة في تحقيقهم الأولي أن حافلة وصلت إلى مكان الحادث مع أشخاص متدينين أرادوا أن يتم تصويرهم معهم - ثم وصل النشطاء واستفزوهم وهاجموهم. وفي رواية المقاتلين، استفز النشطاء اليساريون أحد المقاتلين وتم الاعتداء عليهم.