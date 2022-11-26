وفاة إسرائيلي أصيب في أحد انفجارين بمحطتي حافلات في القدس

"لقد حاربت فرق الطوارئ والعناية المركزة من أجل إنقاذ حياته"

توفي الشاب تدسا تشوما بن مدى، 50 عاما،مساء اليوم (السبت) متأثرا بجراحه الذي أصيب بجروح قاتلة في هجوم على مدخل القدس يوم الأربعاء الماضي. وقال مستشفى شعاري تسيديك: "لقد حاربت فرق الطوارئ والعناية المركزة من أجل إنقاذ حياته، لكن مع الأسف كانت إصابته مميتة للغاية".

وكتب رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو في تغريدة على تويتر: "بالنيابة عن جميع مواطني إسرائيل، أبعث بأحر التعازي لأسرته. زرت الأسبوع الماضي عائلته المخلصة التي أحاطت به بالدفء والحب، والأطباء الذين قاتلوا ببسالة من أجل حياته رغم كل الصعاب. أعانق العائلة في هذا الوقت العصيب".

ووقع الهجوم المزدوج في محطة حافلات عند مدخل القدس وفي حي راموت. في الانفجار الأول الذي وقع عند مدخل المدين ، يُقدر أن المشتبه به وصل على دراجة كهربائية، ووضع عبوة ناسفة كانت مخبأة في حقيبة، وتم تفعيلها عن بعد وانفجارها.

وفي الحادث الثاني انفجرت عبوة ناسفة في محطة حافلات عند مفرق راموت بالمدينة. في الحادث، قُتل الصبي أرييه تشوبك البالغ من العمر 15 عامًا وأصيب 47 شخصًا بجروح.