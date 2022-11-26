وفد من السلطة الفلسطينية يزور منزل عائلة تيران فرو

بحسب ما ورد على موقع "كل العرب" فإن الوفد كان برئاسة مستشار أبو مازن محمود الحبش.

وصل وفد من السلطة الفلسطينية اليوم (السبت) في زيارة تعزية لمنزل عائلة تيران بيرو في داليت الكرمل. و كان الوفد برئاسة مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش.

ومساء الخميس، تم تسليم جثمان الشاب بعد اختطافه من قبل مسلحين فلسطينيين إلى مخيم جنين للاجئين. توفي فرو، الثلاثاء، في مستشفى في جنين، بعد إصابته بجروح قاتلة في حادث سيارة. تم اختطاف جثته من مستشفى ابن سينا.

ونشرت أنباء ، الخميس ، عن أن الشخص الذي قاد عملية استعادة جثة فرو هو رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج. ووصلت مجموعة من أعضاء "فتح" في التنظيم يوم الأربعاء إلى مخيم اللاجئين للقاء المسلحين الذين حملوا جثته. واستمر الاجتماع حتى الساعات الأولى من الليل، حيث ناشد التنظيم المسلحين بتسليم الجثة، وكان هناك ضغط دولي هائل على السلطة الفلسطينية وهددت إسرائيل بشن عملية عسكرية في المخيم.