سد لمعالجة نقص المياه يهدد بزوال قرى وأراض زراعية في العراق

المجتمع المدني يعارض مشروع السدّ، مشيرا إلى آثار سلبية له تطال حوالى ثلاثين قرية تضم نحو 118 الف نسمة

يجد جميل الجبوري (53 عاما) نفسه بعد أن عاش طوال حياته في قريته المسحك الواقعة في شمال العراق حيث تعمل عائلته في الزراعة منذ أجيال، بين المطرقة والسندان فهو مهدد بالرحيل عن بيته وأرضه لصالح بناء سدّ على يد السلطات سيغرق بالمياه منزله وحقول المنطقة لكنه سيعمل على تدارك شح المياه.

ومثل جميل، يبدو عشرات الآلاف من العراقيين مهددين بالرحيل بسبب مشروع بناء سد مكحول الذي تأمل الحكومة العراقية استكماله في غضون خمس سنوات، على نهر دجلة، على الحدود الإدارية ما بين محافظتي كركوك وصلاح الدين.

وتدافع السلطات عن المشروع الذي تؤكد أنه سيؤمن مخزونا مائيا لمعالجة النقص في ظل موجة جفاف حادة يواجهها العراق منذ ثلاث سنوات وتداعيات التغيّر مناخي. وشهد العراق في العام 2022 أسوأ سنة جفاف منذ نحو 92 عاماً، حسب وزارة الموارد المائية.

لكن المجتمع المدني يعارض مشروع السدّ، مشيرا إلى آثار سلبية له تطال حوالى ثلاثين قرية تضم نحو 118 الف نسمة، بالإضافة إلى تهديده للتنوع البيولوجي وعدد من المواقع الأثرية في المنطقة. كما أكدت دراسة أن "السدّ سيعرقل الحياة اليومية ل118412 شخصا".

بين تلك القرى التي تقع على ضفاف دجلة، قرية المسحك وهي وتمتاز بطبيعتها الخلابة ويعتمد مزارعوها على أرضها الخصبة الغنية بالمياه.

لكن هذا سيتغيّر عند إكمال بناء السد. فمياه بحيرته التي ستتسّع لثلاثة مليارات متر مكعب من المياه، ستغمر المنطقة التي يعيش فيها جميل الجبوري.

ويقول جميل أنه يوافق على مغادرة أرضه وقريته واضعا "المصلحة الوطنية قبل مصلحته الشخصية"، إلا أنه يشترط أن يكون السدّ مشروعا "يخدم العراق والعراقيين" وأن يحصل هو على "تعويض مناسب لتأمين مستقبلي ومستقبل الأطفال".

ويعاني العراق الذي يضمّ ثمانية سدود كبيرة، من انخفاض في منسوب الأنهار ويشكو من السدود المبنية في تركيا المجاورة التي تعيق تدفق المياه إلى أرض الرافدين.

وأطلق مشروع بناء سد مكحول في العام 2001 في عهد صدام حسين، لكنه توقّف بسبب الغزو الأميركي في 2003 وخلال السنوات التالية بسبب التدهور الأمني في البلاد. واستؤنف العمل فيه في 2021، عبر عمليات حفر وتحليل للتربة وبناء جسر يربط بين ضفتي نهر دجلة.

ودافع معاون محافظ صلاح الدين رياض السامرائي عن المشروع، مؤكدا أنه سيؤمن أيضا "محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 250 ميغاواط، ونهرا إروائيا يغذّي مساحات زراعية كبيرة لدعم الأمن الغذائي للبلد". وشدّد على أن "المصلحة العامة تتطلّب إقامة هذا السدّ من أجل توفير تخزين مائي للعراق".

إلى ذلك، سيعمل السدّ على "درء خطر الفيضان" في حال ارتفع مستوى النهر، وفقا للسامرائي، مشيرا إلى تكليف لجنة لدراسة التعويضات المناسبة لسكان خمس قرى موجودة في موقع خزان السد.

يشار إلى أن مؤتمر المناخ الذي أقيم مؤخرا في شرم الشيخ خرج باتفاقية حول تمويل البلدان النامية المتأثرة بأضرار تغير المناخ. ووافقت الجلسة على النص الخاص بإنشاء "صندوق خسائر وأضرار" لمساعدة تلك الدول النامية على تحمل التكاليف الفورية للأحداث التي يغذيها تغير المناخ مثل العواصف والفيضانات.