أردوغان يؤكد على مطلبه بـ"منطقة أمنية من الغرب إلى الشرق" تشمل كوباني

الجيش التركي يجب أن ينجز أولاً عملية "المخلب السيف"، الجارية منذ نيسان/أبريل ضد مواقع كردية في شمال العراق

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة أن هدفه من وراء الغارات التي يشنها ضد الأكراد إقامة "حزام أمني من الغرب إلى الشرق" على طول الحدود الجنوبية لبلده بما يشمل مدينة كوباني، وهي آخر منطقة تفلت من سيطرة الجيش التركي المنتشر منذ 2019 على طول الحدود في الأراضي السورية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هدوءا نسبيا يسود الجمعة في شمال سوريا بعد ليلة هادئة. واضاف لوكالة فرانس برس أن القصف المدفعي التركي استؤنف على محافظة الحسكة فقط (شمال شرق) لكنه لم يتحدث عن إصابات.

وقال اردوغان في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة "مع الحزام الأمني الذي ننشئه خارج حدودنا، سندافع عن حقوق الملايين من النساء والأطفال الأبرياء".

وقالت أنقرة إن الهجوم الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 81 آخرين في وسط اسطنبول في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، تم التخطيط له في كوباني وهو ما نفاه الأكراد.

لكن خلال الأيام الستة الماضية، تركز القصف الجوي ونيران المدفعية على مناطق تقول السلطات التركية إنها تستهدف فيها مواقع لحزب العمال الكردستاني وحلفائه من وحدات حماية الشعب أكبر مكون في "قسد". ونفى الجميع ضلوعهم في الاعتداء.

وحمل كل من السفير الأميركي ونظيره الروسي وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الخميس دعوة لأنقرة بـ"ضبط النفس".

من جهتها ذكرت قناة "ان تي في" التلفزيونية الخاصة أن أكار ذكّر السفيرين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2019 بين تركيا والولايات المتحدة وروسيا، في نهاية هجوم تركي سابق، ويقضي بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية على بعد 30 كيلومترا عن الحدود.

ودعت واشنطن مساء الأربعاء إلى "وقف فوري للتصعيد في شمال سوريا"، مؤكدة أنها "قلقة جدا من الأعمال العسكرية الأخيرة التي تزعزع استقرار المنطقة وتهدد هدفنا المشترك المتمثل في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، وتعرض المدنيين والأفراد الأميركيين للخطر" حسب وزارة الخارجية الأميركية.

وحدد الرئيس التركي الذي ينوي شن هجوم بري "عندما يحين الوقت"، البلدات السورية "تل رفعت ومنبج وعين العرب (كوباني كما يسميها الأكراد)" لاستكمال منطقته الأمنية التي يبلغ عرضها 30 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية.

وقال عبد القادر سلفي كاتب العمود في صحيفة حرييت ويعتبر مقربا جدا من رئيس الدولة، خلال الأسبوع المنصرم أن الجيش التركي يجب أن ينجز أولاً عملية "المخلب السيف"، الجارية منذ نيسان/أبريل ضد مواقع كردية في شمال العراق. وأضاف "بعد ذلك، يجب بدء العد التنازلي للعملية البرية ضد سوريا، وهذه المرة ، يتم التخطيط لعملية أوسع بكثير".