البابا عن الهجوم في القدس: "العنف يضعف آمال السلام"

دعا البابا فرنسيس إلى البحث عن السلام والحوار بين إسرائيل وفلسطين.

دعا البابا فرنسيس اليوم الأحد، مخاطبا المؤمنين من نافذة القصر الرسولي في الفاتيكان، إلى البحث عن السلام والحوار بين إسرائيل وفلسطين.

وأضاف البابا: إنني أتابع بقلق تصاعد العنف والاشتباكات التي تشهدها إسرائيل والسلطة الفلسطينية منذ شهور. ودعا البابا فرنسيس "للصلاة من أجل الموتى الشباب وعائلاتهم وخاصة أمهاتهم".

وأشار البابا فرنسيس إلى الهجوم المشترك الذي وقع الأربعاء الماضي في القدس والذي قتل فيه تيدسا تشوما (50) وآرييه شيشوبك (16 عامًا)، وحث إسرائيل والسلطة الفلسطينية على بذل جهد لإجراء حوار بين القيادتين.

وتطرق البابا إلى مقتل الشاب الفلسطيني البالغ من العمر 16 عامًا والذي قُتل قبل أربعة أيام خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في نابلس، وقال إن "العنف يدمر المستقبل ويضعف الأمل في السلام". قتل في كلا الحادثين وقال أنه بدون الثقة "لن يكون هناك حل للسلام في الأرض المقدسة".

كما أعرب عن أمله في أن تبحث السلطات الإسرائيلية والفلسطينية عن حوار وخلق ثقة متبادلة "لن يكون هناك من دونها حل سلمي في الأرض المقدسة".