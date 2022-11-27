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غانتس: "الإجراءات المتخذة في مواجهة التهديدات من سوريا ولبنان وإيران ضمنت الاستقرار الأمني الحالي"

i24news

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وزير الأمن ورئيس حزب المعسكر الوطني بيني غانتس يحضر مؤتمر صحيفة جلوبس بيزنس ، في تل أبيب ، 26 أكتوبر 2022.
Avshalom Sassoni/Flash90وزير الأمن ورئيس حزب المعسكر الوطني بيني غانتس يحضر مؤتمر صحيفة جلوبس بيزنس ، في تل أبيب ، 26 أكتوبر 2022.

"الإجراءات المتخذة في مواجهة سوريا ولبنان وإيران أسفرت عن العديد من الإنجازات التي ضمنت الاستقرار الأمني"

زار وزير الأمن بيني غانتس الفرقة 210 في هضبة الجولان صباح اليوم، وأجرى تقييما للوضع على الجبهة الشمالية بمشاركة قائد المنطقة الشمالية اللواء أوري غوردين، ورئيس قسم الاستراتيجية والدائرة الثالثة اللواء تال كالمان والفرقة 210 بقيادة تسيون راتزون.

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وقال غانتس إن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال العامين ونصف الماضيين في مواجهة التهديدات من سوريا ولبنان وكذلك في مواجهة محاولات ترسيخ الخنادق الإيرانية، كانت مهمة وأسفرت عن العديد من الإنجازات التي كفلت الاستقرار الأمني ​​ورفع مستوى الردع في المنطقة.

 وأراد وزير الأمن التأكيد على الأهمية الحاسمة لمواصلة الإجراءات لمنع وإفشال التمركز الإيراني في جميع المناطق وجميع الطرق ، وشكر القادة والمقاتلين على إسهامهم المهم في الحفاظ على أمن سكان الشمال وأمن مواطني إسرائيل.

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