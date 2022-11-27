محاربة الجريمة بالمجتمع العربي : ضبط 1000 قطعة سلاح منذ بداية العام شمالي إسرائيل

الشرطة الاسرائيلية تواصل محاربة الجريمة داخل المجتمع العربي إسرائيل

أعلنت الشرطة الاسرائيلية في لواء ا الشمال إنها نجحت منذ بداية العام بضبط 600 بندقية ومسدس، 385 قنبلة يدوية و33 عبوة ناسفة منذ بداية العام.

وقالت الشرطة إنها خلال الفترة الأخيرة نفذت أنشطة واسعة في منطقة الشمال، وفي إطارها نفذت عددا من عمليات التفتيش في البيوت بالناصرة، اعبلين وفي محيط قرية كفر كنا. وفي عمليات التفتيش هذه ضبطت قطع سلاح غير قانونية ومبالغ مالية بلغت أكثر من 150 الف شاقل، وكما تم اعتقال عدد من المشتبهين.

وفي غضون ذلك، قدمت االيوم لوائح اتهام ضد مشتبهين من قرية إكسال، واللذين ضبطت بمركبتهما مسدس من طراز F.N.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن "عناصر شرطة لواء الشمال يواجهون الإجرام في المجتمع العربي، ويحاربون المجرمين والاستخدام الواسع للسلاح على مدار الساعة مع كل القوة والوسائل التكنلوجية القائمة". وأضافت الشرطة :"عناصر الشرطة يهاجمون المجرمين المسلحين وينفذون اعتقالات، وفي أحيان يقع خلال ذلك تبادل إطلاق نار، وكل شيئ بهدف لحماية الأبرياء".