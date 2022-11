ابنة شقيقة خامنئي تهاجم خالها وتقارنه مع هتلر وموسليني

فريدة مرادخاني ابنة شقيقة المرشد الأعلى الايراني على خامنئي، طالبت حكومات العالم قطع علاقاتها مع طهران على خلفية القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية التي تعيشها البلاد منذ شهرين. هذه التصريحات أطلقتها مرادخاني في شريط فيديو انتشر هذه الأيام في شبكات التواصل الاجتماعي. إضافة لذلك، قارنت خلال تصريحاتها بين خالها وهتلر وموسوليني، وعبرت عن أملها بأن ينجح "الشعب الايراني بإسقاط النظام الإسلامي".

وأفادت وكالة الأنباء الايرانية HRANA، المهتمة بشكل أساسي بشؤون حقوق الانسان، قالت إن مرادخاني اعتقلت وسجنت الاربعاء الماضي وبدأت محكومية بالسجن 15 عاما.

موردخاني المعروفة بنشاطها في مجال حقوق الانسان، هي مهندسة بالأساس وكان والدها متزوجا من شقيقة خامنئي.

ويشار الى إن السلطات الايرانية اعتقلت لاعب كرة القدم فاريه جافوري، ايراني من اصول كردية لعب في المنتخب الوطني، للاشتباه بنشره "دعاية ضد النظام ودعما للمتظاهرين"، جافوري تحدث علنا عن دعمه الاحتجاجات في ايران، وبشكل خاص السكان الأكراد الذين ينتمي اليها.