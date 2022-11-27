تقرير: إسرائيل تستعد لانتقام ايراني على مقتل ضابط الحرس الثوري في سوريا

ويشار الى أن العقيد داوود جعفري قتل سوريا الاسبوع الماضي بعد تفجير سيارته

تستعد إسرائيل لامكانية محاولة ايرانية للانتقام على اغتيال الضابط الايراني الكبير في سوريا، وبحسب هيئة البث الرسمية "كان" المخاوف هي أن ايران تنوي الانتقام من المسؤولين عن اغتيال الضابط في الحرس الثوري الايراني داوود جعفري. وشارك في جنازة جعفري رؤساء من الحرس الثوري، ما يشير الى مكانته ومنصبة في التنظيم.

وكان "كان" أفادت الخميس الماضي نقلا عن مصادر مطلعة أن إسرائيل ستزيد الأمن على كبار المسؤولين في الجهاز الأمني الذين يمكثون في الخارج، بالتشديد على مسؤولي الموساد السابقين، هذه العملية خرجت حيز التنفيذ قبل أسابيع.

ويشار الى أن جعفري، ضابط في وحدة جوفضاء التابعة للحرس الثوري برتبه عقيد، قتل في سوريا الأسبوع الماضي، واتهم البيان الصادر عن الحرس الثوري الايراني بمقتله باستخدام عبوة جانبية في منطقة دمشق، وتعهد الحرس الثوري في بيانه أنه سيكون رد بعد الحادث.