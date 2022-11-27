الليكود يتفق مع الحزب المعارض لحقوق المثليين: سيتم إنشاء حكومة تحافظ على الهوية القومية اليهودية

نوعم هو الطرف الثاني الذي يوقع اتفاقية مع الليكود، بعد أن تم توقيع الاتفاق الأول مع حزب عوتسما يهوديت

تم التوقيع مساء اليوم (الأحد) على اتفاق ائتلافي بين الليكود وحزب نوعم المناهض للمثليين جنسيا. نوعم هو الطرف الثاني الذي يوقع اتفاقية مع الليكود، بعد أن تم توقيع الاتفاق الأول مع حزب عوتسما يهوديت بزعامة إيتمار بن غفير في نهاية الأسبوع. في نفس الوقت تتواصل اتصالات الليكود مع شاس ويهودية التوراة والصهيونية الدينية.

وفقًا لاتفاق الليكود مع نوعم، سيتم تعيين رئيس للهوية القومية اليهودية في مكتب رئيس الوزراء، برئاسة عضو الكنيست آفي ماعوز. وسيتم تعيينه في منصب نائب وزير وسيكون أيضًا مسؤولاً عن عدة وحدات، بما في ذلك منظمة "ناتيف"، التي تعمل بين اليهود وعائلاتهم في الاتحاد السوفيتي السابق لتقوية علاقتهم مع دولة إسرائيل.

النظام السياسي في حالة اضطراب بعد نشر الاتفاق بين الليكود ونوعم. قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته ورئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد: "مع مرور كل يوم يبدو أنه بدلا من حكومة يمينية كاملة، يتم هنا تشكيل حكومة تهوركاملة. وحقيقة أن نتنياهو سيعين آفي ماعوز، ممثل الحاخام تاو، نائبا للوزير في مكتب رئيس الوزراء ليس أقل من الجنون ".

وقال وزير الأمن المنتهية ولايته ورئيس معسكر الدولة بيني غانتس "هذه ليست هوية يهودية - إنها هوية عنصرية. سنقاتل ضد حكومة نتنياهو المتطرفة بكل الوسائل التي بحوزتنا.