إسرائيل تحتج أمام قطر بسبب التعامل مع الإسرائيليين على أراضيها فترة المونديال

يأتي هذا على خلفية تعرض الاسرائيليين الى مواقف غير لطيفة خلال تواجدهم في قطر

احتج الطاقم الديبلوماسي الإسرائيلي التابع لوزارة الخارجية ويمكث بشكل مؤقت في قطر أمام السلطات المحلية وأيضا أمام فيفا،على تعامل القطريين مع الطواقم الأسرائيليية.

وبحسب القناة الاسرائيلية "13" فإن الرسالة التي وصلت الى القطريين هي أن مسؤولية ما حدث وما سيحدث في الدولة الخليجية، هي عليهم، والتوقعات الإسرائيلية هي السماح للطواقم الاعلامية العمل بحرية صحافية كاملة، وللمشجعين الذين وصلوا لمشاهدة المباريات التجول بصورة آمنة.

يأتي هذا على خلفية تسجيل عدد من الحوادث الغير لطيفة مع المشجعين الإسرائيليين وايضا تعرض الصحافيين الاسرائيليين الذي جاءوا لتغطية المباريات الى عدد من المواقف، تم مهاجمتهم خلالها لفظيا والى تعامل عدواني وهجومي من جانب مشجعين، ومواطنين وسكان قطريين، عمال في الملاعب وغيرهم..

وفي هذا السياق صرح مسؤول سياسي للقناة "13" إنه في حال التوجه الاسرائيلي للقطريين لم يساعد ولم يحسن العلاقة تجاه الاسرائيليين الذين يمكثون في البلاد، اسرائيل يجب ان تبلغ قطر وتوضح لها مسؤوليتها عن الأمر. ولم تعقب وزارة الخارجية الاسرائيلية على النشر.

وافيد ان مجلس الأمن القومي الاسرائيلي اجرى نقاشات متواصلة خلال الأيام الأخيرة بعد مشاهد الفيديو التي وصلت من قطر حول التعامل مع الإسرائيليين، وتناولت النقاشات امكانية تحديد التعليمات للاسرائيليين المتواجدين في الألعاب، وان كانت ستكون حاجة لتشديد التحذير من السفر، وفي هذه المرحلة اقر عدم تغيير درجة التحذير. النقاشات ستتواصل خلال فترة المونديال.