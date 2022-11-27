تقرير: إحباط سلسلة عمليات تفجيرية كبيرة للجهاد الإسلامي في جنين

تأتي هذه العملية في إطار محاولة السلطة الفلسطينية فرض سيطرتها شمال الضفة الغربية

نجحت السلطات الفلسطينية بإحباط سلسلة من العمليات التفجيرية الكبيرة للجهاد الإسلامي في منطقة جنين، وأفادت هيئة البث الرسمية "كان" أنه خلال عملية خاصة لأجهزة الأمن الفلسطينيين الخميس الماضي تم ضبط كمية كبيرة وغير عادية من المتفجرات والعبوات الناسفة لتنفيذ سلسلة من الهجمات ضد إسرائيل.

واعتقل في العملية ناشطان من الجهاد الإسلامي خططا لتنفيذ هذه السلسلة من التفجيرات، وتم ضبط خمسة عبوات ناسفة كبيرة، ستة أنابيب متفجرة وكمية كبيرة من المتفجرات، هذه المعدات ضبطت في معامل متفجرات تابعة للجهاد في منطقة جنين وطوباس شمالي الضفة الغربية.

تأتي هذه العملية في منطقة جنين بالوقت الذي أظهرت فيه السلطة الفلسطينية صعوبات خلال الفترة الأخيرة فرض سيطرتها، هذه العملية تشير الى اصرار السلطة بالمحاولة لفرض النظام. الاسبوع الماضي وقعت عملية تفجيرية مزدوجة في القدس استخدم خلالها مواد تفجيرية وقتل خلالها إسرائيليين.