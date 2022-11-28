تحليل: حادثة الخليل تدل على الانقسام في المجتمع الإسرائيلي

"سيهتم بن غفير الآن بالأمور في هذا المكان. هذا هو. لقد هُزِمتم"، في إشارة إلى السياسي اليميني إيتامار بن غفير"

إنه حادث يلقي الضوء من جديد على العلاقة الحساسة للغاية بين الجيش الإسرائيلي والمتظاهرين الإسرائيليين في الضفة الغربية وكذلك على العلاقة بين الجيش والسياسيين.

قام جندي إسرائيلي بضرب متظاهر إسرائيلي يساري في مدينة الخليل المشتعلة جنوب الضفة الغربية، بعد ظهر يوم الجمعة الفائت. كان المتظاهر واحدًا من مجموعة نشطاء زاروا المدينة، وتم تصوير الحادث بالكاميرا ونشره على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

تُظهر اللقطات الناشط وهوي يُدفع أرضًا ويُلكم. ثم تدخل صديق الجندي مخاطبا الناشط:

"سيهتم بن غفير الآن بالأمور في هذا المكان. هذا هو. لقد هُزِمتم"، في إشارة إلى السياسي اليميني إيتامار بن غفير، الذي يُرجح أن يكون وزيراً للأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

تم تعليق عمل الجنود في وحدتهم وسارع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق أفيف كوخافي إلى إدانة الحادث. وقد نشر رسالة قال فيها إن على جنود الجيش الإسرائيلي الفوز ولكن عليهم أيضًا الالتزام بقواعد السلوك الإنساني.

بن غفير، نجم الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وعلى ما يبدو أيضًا بالنسبة للجنود في الخليل، له رأي مختلف تمامًا بشأن ما حدث، قائلاً إنه تحدث إلى عائلة أحد الجنود الضالعين في الحادث. وقال: "أخبروني أن الجنود يتعرضون للمضايقة، وأن المتظاهرين يبصقون عليهم، ويقومون بدفعهم وإيذائهم".

وأضاف بن غفير أنه يعتزم أن يطلب من كوخافي توضيحات بشأن الرسالة التي أرسلها، وتوضيحات "بشأن حقيقة أن جنديًا قد أوقف عن العمل بسبب ذكره بن غفير".

الاحتجاجات والاستفزازات المحتملة من جهة والعنف والتدخل السياسي من جهة أخرى. قد لا تكون القصة الحقيقية واضحة تمامًا، لكن الانقسام الواسع بداخل المجتمع الإسرائيلي أصبح أوضح من أي وقت مضى.