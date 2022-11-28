تقدم في المفاوضات بين سموترتش ونتنياهو وترقب لاستكمالها خلال اليوم

طرأ تقدم على كافة المواضيع. ومن المقرر أن يجتمع الطرفان اليوم مجددا لاستكمال المفاوضات

التقى رئيس الليكود المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بنيامين نتنياهو الليلة الماضية مع رئيس الصهونية الدينية بتسالئيل سموتريتش لثلاث ساعات متواصلة بغية دفع المحادثات الائتلافية نحو تشكيل حكومة.

وأفيد أن اللقاء الذي حضره وفدان من الجانبين اتسم بأجواء طيبة ومشجعة، وأن تقدما طرأ على كافة المواضيع. ومن المقرر أن يجتمع الطرفان اليوم مجددا لاستكمال المفاوضات.

أنفق نتنياهو ساعات النهار أمس في الاجتماع مع رؤساء أحزاب الائتلاف المحتملة، وعقد صفقات لتشكيل الحكومة المقبلة في البلاد. قبل لقائه بسموتريتش، أبرم نتنياهو اتفاقًا مع حزب الرجل الواحد (نوعام)، وسيصبح بموجبه النائب اليميني المتطرف آفي ماعوز نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء.

وتوصل نتنياهو يوم الجمعة إلى اتفاق مبدئي مع حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف (عوتسما يهوديت) بقيادة إيتامار بن غفير. وكجزء من الاتفاقية، سيتولى بن غفير دور "وزير الأمن القومي" - نسخة موسعة من دور الأمن العام الحالي.

حصل نتنياهو على تفويض لتشكيل حكومة قبل أسبوعين، لكن الخلافات السياسية بين الأحزاب عرقلت الاحتمالات بأن يصبح التحالف اليميني القادم حقيقة واقعة.

الاتفاقات الأخيرة تقرب إسرائيل خطوة واحدة من منع جولة أخرى من الانتخابات، بعد انتخابات خامسة (الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري) في غضون أربع سنوات.