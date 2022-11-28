الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يعتقل 16 مطلوبا فلسطينيا بإطار "كاسر الأمواج"

نشطت القوات في عدة قرى من بينها عوريف (جنوب نابلس)، حرملة (بيت لحم)، تقوع، كفل حارث وفي مدينة الخليل

عمل جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود على اعتقال 16 مطلوبا، خلال الليلة الماضية، في الضفة الغربية. وأفاد بيان الجيش أن القوات، نشطت في عدة قرى ومواقع من بينها قرية عوريف (جنوب نابلس)، حرملة (بيت لحم)، تقوع، كفل حارث وفي مدينة الخليل.

وعملت القوات في قرية حزما (الى الشمال الشرقي من مدينة القدس) في منطقة فرقة بنيامين الإقليمية، واعتقلت ستة مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في أعمال عدائية. وفي النشاطات التي جرت في قريتي قطنة الشمال الغربي لمدينة القدس) وعين أم الشرايط (البيرة، رام الله)، تم اعتقال مطلوبين آخرين.

وفي الوقت نفسه، اعتقل المقاتلون في مدينة قلقيلية في منطقة فرقة أفرايم الإقليمية، مطلوبًا للاشتباه بضلوعه في نشاط عدائي. واعتقلت القوات في عملية نفذتها في كفر نعلين ضمن فرقة اللواء، مطلوباً آخر.

كما عملت القوات في مدينة بيت لحم في منطقة فرقة عتصيون الإقليمية، واعتقلت مطلوباً يشتبه بتورطه في عمليات عدائية.

كما رصد جنود الجيش الإسرائيلي أثناء قيامهم بنشاطات اعتيادية عند مفترق غانوت في منطقة تقسيم شومرون خلال الليل سيارة على متنها أربعة فلسطينيين، مما أثار شكوكهم.

وبعد تفتيش السيارة، عثر الجنود على سكين ومسدس، بشكل غير قانوني، وقاموا بمصادرتها. كما نشطت القوات في قرية طمون وهي من بلدات محافظة طوباس شمال الضفة الغربية، واعتقلت مطلوبًا آخر. ولم تسجل إصابات أو خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملية "كاسر الأمواج" التي تهدف إلى منع انطلاق عمليات عدائية من قلب الضفة الغربية إلى الأراضي الإسرائيلية، لا سيما على ضوء استمرار المحاولات التي كان آخرها تفجير القدس المزدوج الذي أدى إلى مقتل مواطنين إسرائيليين في محطتي حافلات وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.