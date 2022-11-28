الرئيس التركي يؤكد عقد اجتماع بين وزراء من بلاده ومصر لبناء العلاقات

وأشار الرئيس التركي أيضاً إلى إمكانية تحسين العلاقات مع سوريا"، مؤكدا أنه "يمكن تعود الأمور إلى نصابها "

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس الأحد، أن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين وإن المحادثات ستتطور انطلاقاً من ذلك.

وقال الرئيس التركي، في برنامج حواري تلفزيوني تم تسجيله في محافظة قونية التركية السبت الماضي، إنه "تحدث مع السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة في ذلك اللقاء على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر"، مضيفا " لقد ركزنا المحادثات مع السيد السيسي هناك وقلنا لنتبادل الآن زيارات الوزراء على مستوى منخفض. بعد ذلك، دعونا نوسع نطاق هذه المحادثات"، حسب موقع الحرة.

وأشار الرئيس التركي أيضاً إلى إمكانية تحسين العلاقات مع سوريا"، مؤكدا أنه "يمكن تعود الأمور إلى نصابها مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر".

وكانت الرئاسة التركية، قد كشفت الأحد الماضي، عن تصافح الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، للمرة الأولى وبعد سنوات من التوتر بين البلدين، على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وتوترت علاقات تركيا مع مصر منذ أن قاد السيسي، قائد الجيش آنذاك، الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 إثر احتجاجات على حكمه. حيث كان إردوغان يدعم مرسي بشدة.