إسرائيل : اعتقال 3 جنود دروز للإشتباه بهم في مهاجمة منزل فلسطيني

ويشتبه في قيام الجنود الثلاثة بإلقاء عبوة ناسفة على المنزل الفلسطيني، جاء انتقاما لاختطاف فتى درزي إسرائيلي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 3 جنود دروز بالجيش الإسرائيلي، ألقوا ليلة أمس الأحد، عبوة ناسفة على منزل فلسطيني في منطقة بيت لحم بالضفة الغربية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، إن "فلسطينيا حدد هوية جنود دروز الثلاثة بالجيش الإسرائيلي، وفتحت الشرطة العسكرية تحقيقا في الحادث".

ويشتبه في قيام الجنود الثلاثة بإلقاء عبوة ناسفة على المنزل الفلسطيني، جاء انتقاما لاختطاف فتى درزي إسرائيلي بعد وقت قصير من وفاته في حادث سير بالقرب من جنين

وأكد متحدث باسم الجيش، أنه تم فتح تحقيق في الهجوم بالقنابل المزعوم، مشيرا إلى أنه "اعتقل صباح اليوم الاثنين عدد من جنود الجيش للاشتباه في قيامهم بإلقاء عبوة ناسفة على مسكن في بلدة فلسطينية، وبدأ التحقيق في القضية".

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