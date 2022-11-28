العشرات من الشباب العرب في عكا تجمعوا حول جاناشفيلي وسددوا له الضربات والركل فيما كان متوجها لزيارة والدته

حكمت المحكمة المركزية في حيفا اليوم (الإثنين) على الشاب العربي ابن مدينة عكا أدهم بشير، 25 عاما، بالسجن 10 سنوات، بعد أن أدين بالتورط في عملية الهجوم والضرب الوحشي جماعيا في المدينة خلال عملية "حامي الأسوار" التي اسهدفت الشاب مور جاناشفيلي.

العشرات من الشباب العرب في عكا تجمعوا حول جاناشفيلي وسددوا له الضربات والركل فيما كان متوجها لزيارة والدته. كما حُكم على بشير بالسجن لمدة عام إضافي تحت المراقبة، فضلا عن مطالبته بدفع تعويضات للضحية بمبلغ 150 ألف شيكل.

أشار القضاة يحيئيل ليفشيتس، وغاليت زيجلر، وشموئيل ماندلبوم إلى أن الحكم صدر بالإجماع، وبعد قراءته، انفجر جاناشفيلي بالبكاء وقال: "هذه لحظة مؤثرة. هذا ما أردته - 10 سنوات في السجن. " وتتماشى شدة العقوبة أيضًا مع رغبة مكتب المدعي العام، الذي طلب من المحكمة الحكم على بشير بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و 13 عامًا.

بشير الذي سيبدأ بتنفيذ عقوبته ابتداء من الخميس المقبل، أعرب قبل النطق بالحكم عن أسفه: "أنا آسف وأخجل مما فعلته".

يذكر أن أيار مايو 2021 شهد تصدعا غير مسبوق في العلاقات بين العرب واليهود في المدن المختلطة كاللد والرملة ويافا وغيرها، على وقع الحملة العسكرية المعروفة باسم "حامي الأسوار" التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة ردا على صواريخ تطلقها حماس باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وعززت قوات الشرطة الاسرائيلية، في حينه من تواجد عناصرها، في أماكن الترفيه وفي شواطئ البحر تحسبا لتجدد المواجهات بين مواطنين عرب ويهود.