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الرئيس هرتسوغ يستقبل رئيس جمهورية لاتفيا ايجليس ليفيتس في زيارة دولة لإسرائيل

i24news

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من اليسار إلى اليمين: السيدة الأولى في لاتفيا أندرا ليفيت ، ورئيس لاتفيا إيغيلز ليفيتس ، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ والسيدة الأولى لإسرائيل ميخال هرتسوغ ، القدس ، إسرائيل ، 28 نوفمبر 2022.
Office of the Presidentمن اليسار إلى اليمين: السيدة الأولى في لاتفيا أندرا ليفيت ، ورئيس لاتفيا إيغيلز ليفيتس ، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ والسيدة الأولى لإسرائيل ميخال هرتسوغ ، القدس ، إسرائيل ، 28 نوفمبر 2022.

أقام الرئيس يتسحاك هرتسوغ والسيدة الأولى ميخال هرتسوغ حفل استقبال رسمي اليوم الإثنين، في مقر إقامة الرئيس

أقام الرئيس يتسحاك هرتسوغ والسيدة الأولى ميخال هرتسوغ حفل استقبال رسمي اليوم الإثنين، في مقر إقامة الرئيس في القدس للرئيس إيغيلز ليفيتس والسيدة الأولى أندرا ليفيت من جمهورية لاتفيا خلال زيارتهما الرسمية لإسرائيل. وقامت فرقة الجيش الوطنية بعزف النشيد الوطني الخاص بكل من إسرائيل ولاتفيا.

وعقد الرئيسان فيما بعد اجتماع عمل دبلوماسي.

Office of the President
Office of the Presidentرئيس لاتفيا إيغيل ليفيتس (إلى اليسار) والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مقر الرئاسة في القدس ، إسرائيل في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) ،

تقيم إسرائيل ولاتفيا علاقات دبلوماسية منذ أن اعترفت إسرائيل بلاتفيا بعد سقوط الستار الحديدي عام 1991. لدى لاتفيا سفارة رسمية في تل أبيب - يافا ، ولإسرائيل سفارة رسمية في ريغا.

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