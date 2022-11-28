الرئيس هرتسوغ يستقبل رئيس جمهورية لاتفيا ايجليس ليفيتس في زيارة دولة لإسرائيل

أقام الرئيس يتسحاك هرتسوغ والسيدة الأولى ميخال هرتسوغ حفل استقبال رسمي اليوم الإثنين، في مقر إقامة الرئيس

أقام الرئيس يتسحاك هرتسوغ والسيدة الأولى ميخال هرتسوغ حفل استقبال رسمي اليوم الإثنين، في مقر إقامة الرئيس في القدس للرئيس إيغيلز ليفيتس والسيدة الأولى أندرا ليفيت من جمهورية لاتفيا خلال زيارتهما الرسمية لإسرائيل. وقامت فرقة الجيش الوطنية بعزف النشيد الوطني الخاص بكل من إسرائيل ولاتفيا.

وعقد الرئيسان فيما بعد اجتماع عمل دبلوماسي.

Office of the President رئيس لاتفيا إيغيل ليفيتس (إلى اليسار) والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مقر الرئاسة في القدس ، إسرائيل في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) ،

تقيم إسرائيل ولاتفيا علاقات دبلوماسية منذ أن اعترفت إسرائيل بلاتفيا بعد سقوط الستار الحديدي عام 1991. لدى لاتفيا سفارة رسمية في تل أبيب - يافا ، ولإسرائيل سفارة رسمية في ريغا.