قال تيمي ديفيس، "لا أحد في العالم يستطيع أن يبني ما بناه القطريون"

أكد السفير الأمريكي لدى قطر تيمي ديفيس، اليوم الاثنين، أن ما حققه القطريون من إنجازات في البنى التحتية سعياً لتقديم نسخة مونديالية بارزة، "لا يمكن أن يفعله آخرون".

وقال تيمي ديفيس، "لا أحد في العالم يستطيع أن يبني ما بناه القطريون"، ووجه رسالة إلى جماهير المونديال التي حضرت، في حديثه لقناة "بي إن سبورت" الرياضية القطرية، قائلاً: "هذه هي رسالتي؛ كأس العالم هنا استثنائية. كل شخص أتى هنا عاش تجربة لن يعيشها مرة أخرى في حياته. هذا لن يحصل مرة أخرى بهذا الكم، وبهذا السحر، وبهذا الجمال".

وتابع تيمي ديفيس: "لكل جماهير هذه المنطقة أقول لهم خذوا لحظة وخذوا نفساً وتمتعوا فعلاً؛ لأنه أمر خارق للعادة لن تراه من جديد".

وأمس الأحد، قال السفير الأمريكي في الدوحة تيمي ديفيس إن "بلاده تطمح إلى الاستفادة من إرث مونديال قطر 2022 في تنظيم النسخة المونديالية المقبلة في عام 2026".

وأوضح ديفيس، في حوار مع صحيفة "الشرق" القطرية، أن "أبرز أهداف خطاب النوايا الموقع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بحث كيفية تنظيم نسخة أفضل في السنوات القادمة، حيث نستعد للتنظيم المشترك مع كندا والمكسيك في 2026".