مسؤولون أتراك: الجيش يحتاج "لأيام قليلة فقط" ليصبح جاهزا لهجوم بري على شمال سوريا

"كل الاستعدادات كاملة، إنه قرار سياسي، ومقاتلي المعارضة السورية المتحالفين مع تركيا كانوا جاهزين منذ أسابيع"

ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول تركي، أن "القوات المسلحة التركية بحاجة إلى بضعة أيام فقط لتصبح جاهزة بشكل كامل تقريبا لهجوم بري على شمال سوريا"، وتابع "مقاتلي المعارضة السورية المتحالفين مع تركيا كانوا جاهزين منذ أسابيع" مشيرا إلى أن "مثل هذا القرار قد يأتي في اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين".

وبحسب مسؤول تركي، (طلب عدم نشر اسمه) "من المقرر أن يرأس أردوغان اجتماعاً لمجلس الوزراء في الساعة 3:30 من مساء اليوم الاثنين، وتابع "قبل الاجتماع كل الاستعدادات كاملة. إنه قرار سياسي الآن”.

وكان الجيش التركي قد دفع، خلال الساعات المنصرمة من ، اليوم الإثنين، بتعزيزات عسكرية إلى المناطق الحدودية مع سورية، في الوقت الذي تسود فيه التكهنات بشأن عملية “السيف المخلب” الجوية وما إذا كانت ستتطور إلى هجوم بري على الأرض.

ونشرت صحيفة “صباح” المقربة من الحكومة، اليوم الاثنين، صوراً وتسجيلات مصورة أظهرت عربات عسكرية ودبابات في طريقها إلى بـ”النقطة صفر على الحدود”.كما بدأت القوات التركية شحن “شحنات عسكرية” أخرى إلى مناطق في شمال سورية، وفق الصحيفة، في محيط “جيب تل رفعت”.

وتصاعدت التوترات بعد هجوم بالقنابل في اسطنبول قبل أسبوعين ألقت أنقرة باللوم فيه على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية. ونفت الجماعات الكردية التي تتخذ من سوريا مقرا لها ضلوعها في الحادث وردت على الهجمات التركية بقصف بقذائف الهاون من حين لآخر عبر الحدود.

جاء التحديث في الوقت الذي قصفت فيه القوات التركية الجماعات المسلحة الكردية عبر الحدود. في غضون ذلك، أطلقت تركيا قذائف الهاون وشنت غارات جوية على أهداف كردية خلال الأسبوع المنصرم.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب جناحًا لحزب العمال الكردستاني المحظور، والذي تصنفه أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنه "جماعة إرهابية"ونفى حزب العمال الكردستاني أيضا مشاركته في هجوم اسطنبول الذي قتل فيه ستة أشخاص.

وكان مسؤول كبير في أنقرة، قد قال في الأسبوع المنصرم، إن"تركيا تخطط لملاحقة أهداف في شمال سوريا بعد أن أكملت عملية عبر الحدود ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في العراق. منذ ذلك الحين ، ضرب الجيش التركي ما يقرب من 500 هدف كردي في جميع أنحاء العراق وسوريا في حملة جوية كجزء من عمليته "Claw-Sword".

وفي السياق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيطلق عملية برية عندما يكون ذلك ملائما لتأمين حدودها الجنوبية ، وقال مسؤول تركي آخر لرويترز: "جميع الاستعدادات اكتملت. إنه الآن قرار سياسي".

وبحسب المسؤول التركي الأول ، فإن عملية برية استهدفت منبج وكوباني وتل رفعت شمال سوريا كانت ضرورية لربط المناطق التي تسيطر عليها تركيا وحلفاؤها السوريون.

وأضاف أن أنقرة على اتصال بموسكو وواشنطن بشأن أنشطتها العسكرية. لكن الولايات المتحدة عبرت لتركيا عن مخاوفها من أن التصعيد سيؤثر على هدفها المتمثل في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ، وطالبت روسيا أنقرة بالامتناع عن شن هجوم واسع النطاق.