إسرائيل/ في مصلحة السجون ، حرس الحدود والشرطة :واحدة من اربعة تعرضن لمضايقات جنسية

معطيات مقلقة صادرة عن مراقب الدولة الإسرائيلي حول تعرض جنديات بالوحدات المختلفة لمضايقات جنسية

واحدة من كل أربع نساء تخدم في سلطة السجون الإسرائيلي، الشرطة الإسرائيلية حرس الحدود، قدمت شهادة بأنها تعرضت لاعتداء جنسي مرة واحدة أو أكثر، غالبيتها من قبل ضباط يخدمون بصورة دائمة، جاء هذا بتقرير مراقب الدولة الذي كشف عنه اليوم. في أعقاب قضية السجانات والتقارير الكثيرة عن مضايقات جنسية تجاه العسكريون الذين يخدمون بصورة دائمة في وزارة الأمن الداخلي، مراقب الدولة أجرى عددا من الاستطلاعات، قام بزيارة معتقلات وفحص معطيات مرتبطة بحماية العسكريات اللواتي تخدمن في هذه الوحدات.

وأشار المراقب الى أن هذه اللقاءات والأحاديث كانت مع 220 من الجنود الذين يؤدون خدمة الزامية (جنديات وجنود) يتضح ثلاثة مسارات :"تعامل مزعج ذي طبيعة جنسية من جانب السجناء الأمننية، عدم وجود دعم من جانب المستوى القيادي للسجانين الذين يؤدون خدمة دائمة مع السجناء الأمنيين وتعابير غير لائقة وذات طابع جنسي من جانب ضباط تجاه جنديات يؤدين الخدمة الإلزامية.

وبحسب التقرير، وبخصوص نسبة الاعتداءات الجنسية في الشرطة، حرس الحدود ومصلحة السجون يتضح أن واحدة من اربعة يؤدين الخدمة الإلزامية اجابت على استطلاع مراقب الدولة (161 من 644 مستطلعة) أشارت الى تعرضها خلال خدمتها-24 شهرا- الى اعتداء جنسي واحد أو أكثر. نسبة جنديات الخدمة الإلزامية في مصلحة السجون اللواتي أجبن بأنهن تعرضن لإعتداء جنسي كانت الأكبر- 38%، أي ان اربعة من كل عشرة جنديات خدمة الزامية من اللواتي أجبن على أسئلة الاستبيان أشرن أنهن تعرضن لاعتداء جنسي واحد أو أكثر.

ويتضح أيضا أن نحو 70% من الاعتداءات لدى جنود الخدمة الزامية ارتكبها جندي يؤدي خدمة دائمة أو ضابط. الرقم المثير للقلق أن 70% من الجنود الذين يؤدون الخدمة الزامية اختاروا الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي أجابوا أن الشكوى لم يتم الاهتمام بها بالمرة بنسبة 26 بالمئة، أو تم الاهتمام بها بصورة غير كافية بنسبة 44%. ووفقا لبحث للجيش الإسرائيلي يتضح أن 33% من جنديات الخدمة الإلزامية اشرن الى أنهم منذ بداية خدمتهم تعرضن لمضايقة مرة أو أكثر.

وبحسب الاستطلاعات التي أجرتها الشرطة خلال السنوات 2016، 2018 و2021 والتي سئل خلالها شرطيون يؤدون خدمة الزامية ان كانوا تعرضوا لمضايقات جنسية يتضح أنه كان هناك ارتفاع كبير بالتقارير لدى رجال الشرطة الذين يؤدون خدمة الزامية حول مضايقات جنسية خصوصا بين النساء: 6.44% من شرطيات الخدمة الإلزامية أبلغن أنهن تعرضن لممضايقات من قبل مسؤول شرطي عام 2021. وأشار الى المراقب الى ان هذه المعطيات لا تتماشى مع معطيات الاستبيانات، والتي بموجبها 27% من حنود الخدمة الدائمة في حرس الحدود و22% من اللواتي يؤدين خدمة الزامية بالشرطة أشرن لتعرضهن لإعتداء جنسي واحد أو أكثر. ويتضح في تقرير المراقب أن الشرطة لا تنشر للجمهور نتائج الاستطلاعات التي تجريها ولا تعرضها أمام لجنة دعم مكانة المرأة والمساواة الجندرية في الكنيست.

مراقب الدولة متنياهو انغلمان أشار الى ان "تقريرنا هو Me too بالنسبة لجهاز الشاباك والشرطة ، ويتضح ان قضية السجانات كانت غيض من فيض. يتطلب من جنود وجنديات الخدمة الالزامية عرضة للمضايقات، أيضا من قبل السجناء الأمنيين وايضا من جنود الخدمة الدائمة، مع استغلال ضعفهم. ولا أحد يهتم بالدفاع عنهم من المضايقات من جانب السجناء الأمنيين بعد نهاية خدمتهم. التقرير يكشف عن معطيات تنظيمية مقلقة".

وعقب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي على ما ورد وقال :"الجيش الإسرائيلي يتعامل بدون اي تسامح تجاه حالات المضايقات والاعتداءات الجنسية ويعمل بالحفاظ على مناخ وحدة يحترم الذين يخدمونه في كافة الوحدات. الجنود الذين يخدمون في مكاتب وزارة الأمن تجندوا من منطلق قانون حدمة الأمن ويؤدون خدمة مهمة وصعبة. الجيش الإسرائيلي يرى نفسة صاحب مسؤولية موسعة تجاه جميع الجنود وايضا تجاه من يخدمون في هذه الوحدات. ولذلك أمر رئيس قسم القوة العاملة، الجنرال يانيف عاشور في تشرين أول/اكتوبر 2021 على اقامة طاقم خاص برئاسة العميد الجنرال جاي حسون لفحص عملية التجنيد، المرافقة وشروط الخدمة في الوحدات خارج الجيش الاسرائيلي يالتشديد على شرطة إسرائيل ومصلحة السجون.