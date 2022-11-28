بمبادرة من وزارتي التعاون الإقليمي والخارجية الإسرائيليتين: 23 مؤثرا إسرائيليا يحلون بالمغرب

سيلتقون بنظرائهم المغاربة، والعديد من الجهات الفاعلة في المجال الثقافي بالبلاد، بهدف تقاسم التجارب والتبادل

بمبادرة من وزارتي التعاون الإقليمي والخارجية الإسرائيليتين، حل بمطار المنارة مراكش، أمس الأحد، وفد من 23 مؤثرا إسرائيليا سيلتقون بنظرائهم المغاربة، والعديد من الجهات الفاعلة في المجال الثقافي بالبلاد، بهدف تقاسم التجارب والتبادل الثقافي.

ومن المرتقب أن يحضر الوفد الإسرائيلي العرض المسرحي الموسيقي"بستان السفارديم" التي كتبها إسحاق نافون،(الرئيس الخامس لإسرائيل من 1987إلى 1983، توفي في عام 2015) ، في المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط يومي 30 نوقمبر/تشرين الثاني الجاري و1 ديسنبر/ كانون الأول الوشيك.

وبحسب المستشارة في وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية عينات ليفي قالت في اتصال مع موقع "Le360":"سيتمكن المؤثرون الإسرائيليون من توثيق ومشاركة مجتمعهم من المعجبين على الشبكات الاجتماعية لحظات مؤثرة وقوية، من أجل نقل تصوراتهم عن هذه اللقاءات، ’خاصة بين الشباب’".

وأشارت عينات ليفي، إلى أن الوفد الإسرائيلي "لن يزوروا فقط مدينة مراكش. ولكن أيضا في الرباط والدار البيضاء"

في شريط فيديو يجمع ردود أفعالهم المختلفة، بدت الفرحة واضحة على وجههم: "المغرب في قلبي" ، "أنا أحبك" ، "أوصتني جدتي بالمجيء إلى هنا، وقررت أن أفعل ذلك"، "المغرب في قلبي"، "أنا أحب فن الطهو المغربي" ... بهذه الكلمات عبر هؤلاء المؤثرون الشباب عن كل حبهم للمغرب.

وكان المدير العام للمسرح الوطني الإسرائيلي"هبيما"، نعام سيميل، قد قال في وقت سابق من شهر نومقبر/تشرين الثاني الجاري في ندوة صحفية بالرباط، إن "هذه المسرحية الموسيقية تقدم لأول مرة في بلد عربي مسلم"، واصفا عرضها بالمغرب ب”الحدث التاريخي”.وأضاف بأن "هذا العمل يعد من أشهر الأعمال المسرحية بإسرائيل على الإطلاق، يشارك فيه 20 ممثلا ومغنيا وراقصا من أعضاء "هبيما"، ومن ضمنهم فنانون مرموقون، سيحضرون إلى المغرب لتقديم هذا العرض الموسيقي، مرفوقين في ذلك بفريق إعلامي مهم من إسرائيل سيتكفل بالتغطية الإعلامية لهذا الحدث" وتابع “نؤمن أن العمل سيكون تجسيدا جديدا للتعايش بين الثقافتين اليهودية والعربية وانطلاقة لتبادل مسرحي مهم بين البلدين”.