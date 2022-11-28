خاص/ضغوط على إسرائيل من أجل فتح معبر القنيطرة أمام طلاب الجولان

تقرير خاص حول المساعي والضغوطات على اسرائيل لفتح معبر القنيطرة أمام طلاب الجولان

طلب العلم في دمشق هو غاية يدركها كل ظمآن لسوريا الام.. شريط حدودي مغلق منذ أربعة اعوام يفصل أهالي الجولان عن دمشق، وضغوطات دولية على السلطات الإسرائيلية لفتح معبر القنيطرة.. حالف الحظ آلاف الطلاب من الجولان الذين درسوا في جامعات سوريا. لكن الوضع الأمني عقد توافد الطلاب الى جامعة الشام.

هذه وسام التي زفت يوما على المعبر عروساً من دمشق الى مجدل شمس تبحث في صور عائلتها البعيدة عن امل لابنتها بزيارة أرض بردى لاستكمال علمها في جامعة دمشق، وخلال حديثها مع i24NEWS قالت :" انا من دمشق تزوجت للجولان .. أتمنى ان يفتح المعبر حتى تذهب ابنتي للدراسة في الشام ولتسمح لها الفرصة لزيارة بيت جدها واخوالها وخالاتها "

"غربة عن الوطن في الوطن" بهذه الكلمات عنونت سلام البالغة من العمر سبعة عشر عاما حياتها البعيدة عن خال وخالة كلمات لم تنطقها سلام سوى هاتفيا،"لم أنطق يوما كلمة خالي إو خالتي إلا هاتفيا" وتابعت:"أريد ان اتعلم في جامعة دمشق هذه رغبتي منذ زمن طويل اريد ان أكون جزءا من وطني".

ترك هذا الرجل تلقين العلم لطلاب الجولان في المدارس وترجل ليجلس في دكان صغير يتوسط الساحة في مجدل شمس.. الأستاذ حسن فخر الدين لا يملك دكانا عاديا بل يعد وجهة للطلاب لتدوين أسمائهم في ورق يحملها حسن برفقة الصليب الأحمر للضغط من اجل فتح شريان الحياة واصفين معبر القنيطرة.

وصرح حسن فخر الدين لـi24NEWS:"ندرج أسماء الطلاب الراغبين بالتعلم بجامعة دمشق لنرفعها مع الصليب الأحمر للأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لفتح معبر القنيطرة"