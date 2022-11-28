وكالة ايرانية تنشر قائمة أهداف ايرانية لمهاجمتها في إسرائيل

وكالة ايرانية تنشر قائمة بالأهداف الممكنة التي يمكن أن تهاجمها ايران في إسرائيل

نشرت وكالة "تسنيم" الايرانية قائمة ببنك الأهداف الممكنة للهجمات في إسرائيل، وجاء في تقرير للميادين نقلا عن الوكالة بأن القائمة تضمنت أهدافا استراتيجية من الممكن مهاجمتها في حال وقوع حرب اذا اقتضت الحاجة، من بينها ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية ووزارة الاتصالات، معهد وايزمن، معهد العلوم التطبيقية "التخنيون"، مطار بن غوريون وعدد من المواقع العسكرية. واستعرض في بداية التقرير المستوى العسكري للجيش الإسرائيلي والمعدات التي بحوزته، وذلك نقلا عن موقع"غلوبال فاير باور" الأمريكي.

وبحسب معطيات الموقع فإن إسرائيل تقع بالمكان الـ20 في قائمة الجيوش القوية في العالم من ناحية عدد الجنود والمعدات العسكرية بحوزتها. وبحسب الموقع، جزء أساسي من الأسلحة والقدرات العسكرية للجيش الإسرائيلي مرتبط بتمويل الولايات المتحدة. اضافة لذلك ذكر في القائمة أن هناك 170 ألف جندي يخدم بصورة دائمة و460 ألف آخرين خدمة احتياط. واشير أيضا الى أن عدد المدرعات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي بلغ 1,560 غالبيتها انتجت بالسنوات الأخيرة.

وبحسب التقرير الوارد في "تسنيم" فإن الجيش الإسرائيلي يمتلك 7500 مركبة مدرعة ونحو 650 مدفعا ذاتي الحركة وأكثر من راجمة صواريخ. وأفيد أيضا أن سلاح الجو الإسرائيلي يمتلك 600 مقاتلة هجومية وتشمل طائرات F-35 من انتاج أمريكي، وايضا 130 مروحية. وذكر أنه في البحرية الإسرائيلية يوجد 48 سفينة، 24 قاربا لخفر السواحل، خمس غواصات، 10 قوارب عسكرية.

اضافة لذلك ذكر في التقرير أنه بموجب التقرير الدولي للأبحاث الاستراتيجية، ميزانية وزارة الأمن الإسرائيلي تبلغ 18 مليار دولار.