فرنسا: البرلمان يصادق بالاجماع لصالح قرار "دعم الشعب الإيراني"

أدان القرار "بأشد العبارات القمع الوحشي والمعمم" الممارس ضد "متظاهرين غير عنفيين"، و"يندد بممارسة التعذيب"

صادق البرلمان الفرنسي( الجمعية الوطنية الفرنسية) بالإجماع، اليوم الإثنين، لصالح قرار "لدعم الشعب الإيراني" يدين خصوصا تقييد الحريات وحقوق النساء، وحاز القرار على إجماع النواب الذين صوتوا وعددهم 149 نائبا، في ما رحبت كل الأطياف السياسية بالقرار.

وأدان القرار "بأشد العبارات القمع الوحشي والمعمم" الممارس ضد "متظاهرين غير عنفيين"، و"يندد بممارسة التعذيب" و"يؤكد دعمه الشعب الإيراني في تطلّعه إلى الديموقراطية واحترام حقوقه وحرياته الأساسية"، كما يدعو نص القرار إلى "الإفراج الفوري عن رعايا فرنسيين محتجزين تعسفيا".

ودعا النائب عن حزب "النهضة" (الأغلبية الرئاسية) أدريان غومي المتحدّرة عائلته من إيران، إلى "توجيه رسالة قوية" بالتصويت على نص الأغلبية هذا.

ومن جهتها استعادت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الشعار الذي يرفعه المتظاهرون في إيران "نساء حياة حرية" منددة بمقتل "أكثر من 400" شخص في حملة القمع، مؤكدة أن "الوضع يتطلب التحرك بمسؤولية"، مشيرة إلى أنه "بعد حزمتين من العقوبات تم فرضهما بالفعل على المستوى الأوروبي يجري الإعداد لعقوبات جديدة ستطرح خلال اجتماع وزراء الخارجية المقبل في 12 كانون الأول/ديسمبر الوشيك".

وفي السياق أعلنت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران في آخر إحصائية لها أن عدد القتلى بلغ نحو 451 قتيلا، بينهم 63 طفلاً منذ بداية الاحتجاجات في 16 سبتمبر/ايلول المنصرم لغاية يوم أمس الأحد.

في طهران تركزت الاحتجاجات الليلية في الأحياء الغربية للعاصمة من قبيل ستار خان و شهرآرا وبوليفار فردوس.. وشهدت قدس (قلعة حسن خان) غرب طهران ويزد وسط إيران ورامسر ورشت في الشمال وآبدانان في محافظة عيلام غرب البلاد احتجاجات شعبية. وردد المحتجون شعارات ضد المرشد الأعلى للنظام الإيراني.

وتشهد إيران احتجاجات اندلعت منذ توفيت في 16 أيلول/سبتمبر الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية. وتعتبر السلطات هذه التظاهرات "أعمال شغب" تحرض عليها دول الغرب.