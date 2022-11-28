الجيش الإسرائيلي: الغارات في الضفة الغربية أحبطت نحو 500 عملية عدائية في العام المنصرم

"من بين 3000 عملية اعتقال فردية، شارك في 550 منها قوات خاصة، وتم مصادرة ما لا يقل عن 250 قطعة سلاح"

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه أحبط نحو 500 عملية عدائية خلال العام المنصرم، في إطار عملية استمرت لشهور في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن تم اعتقال أكثر من 2500 مشتبه بهم في الضفة منذ نهاية مارس/آذار المنصرم، في أعقاب سلسلة من العمليات العدائية في البلاد.

وافاد الجيش، نقلا عن تقييمات المخابرات العسكرية، إنه "من بين 3000 عملية اعتقال فردية، شارك في 550 منها قوات خاصة، وتم مصادرة ما لا يقل عن 250 قطعة سلاح".

وفي السياق سجل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 281 عملية إطلاق نار على مدنيين وجنود إسرائيليين في الضفة الغربية، مقارنة بـ 91 في العام المنصرم، كما لفت إلى زيادة في عدد العمليات العدائية لسكان المستوطنات اليهود ضد الفلسطينيين، حيث سُجل 838 حادثة العام الجاري، مقارنة بـ 446 في العام المنصرم. ومن بين هذه العمليات، اعتُبرت 14 منها "خطيرة".