English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • الجيش الإسرائيلي: الغارات في الضفة الغربية أحبطت نحو 500 عملية عدائية في العام المنصرم

الجيش الإسرائيلي: الغارات في الضفة الغربية أحبطت نحو 500 عملية عدائية في العام المنصرم

i24NEWS

دقيقة 5
جندي إسرائيلي خلال إحدى غارات عملية "كاسر الأمواج".
IDF Spokespersons Unitجندي إسرائيلي خلال إحدى غارات عملية "كاسر الأمواج".

"من بين 3000 عملية اعتقال فردية، شارك في 550 منها قوات خاصة، وتم مصادرة ما لا يقل عن 250 قطعة سلاح"

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه أحبط نحو 500 عملية عدائية خلال العام المنصرم، في إطار عملية استمرت لشهور في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن تم اعتقال أكثر من 2500 مشتبه بهم في الضفة منذ نهاية مارس/آذار المنصرم، في أعقاب سلسلة من العمليات العدائية في البلاد.

Video poster

وافاد الجيش، نقلا عن تقييمات المخابرات العسكرية، إنه "من بين 3000 عملية اعتقال فردية، شارك في 550 منها قوات خاصة، وتم مصادرة ما لا يقل عن 250 قطعة سلاح".

Video poster

وفي السياق سجل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 281 عملية إطلاق نار على مدنيين وجنود إسرائيليين في الضفة الغربية، مقارنة بـ 91 في العام المنصرم، كما لفت إلى زيادة في عدد العمليات العدائية لسكان المستوطنات اليهود ضد الفلسطينيين، حيث سُجل 838 حادثة العام الجاري، مقارنة بـ 446 في العام المنصرم. ومن بين هذه العمليات، اعتُبرت 14 منها "خطيرة".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق