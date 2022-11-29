السلطة الفلسطينية: مقتل ثلاث فلسطينين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الخليل

قال الجيش الإسرائيلي إن سيارتين عسكريتين تحطمتا، إثر مواجهات مع مجموعة من الفلسطينيين قاموا برشقهم بالحجارة

قتل فلسطيني (44 عاما)في اشتباكات اندلعت ليل الاثنين مع القوات الإسرائيلية في بيت أمر شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قالت إن "فلسطينيين ( شقيقان 21 و22 عامنا) آخرين قتلا في اشتباكات ليلية مع القوات الإسرائيلية في قرية كفر عين، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى ثلاثة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سيارتين عسكريتين تحطمتا، إثر مواجهات مع مجموعة من الفلسطينيين قاموا برشقهم بالحجارة والمتفجرات.

وبحسب ما ورد أصيب تسعة فلسطينيين آخرين على الأقل جراء الاشتباكات. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم استعادة السيارتين بنجاح ولم يصب أي من جنوده في الحادث.

فيما أفادت مصادر طبية في المستشفى الأهلي في الخليل، أن الشاب الذي قتل في المواجهات مع الجيش يدعى مفيد محمد محمود خليل 44 عاما وأنه توفي متأثرا بإصابة حرجة في الرأس.

وتفيد الرواية الفلسطينية أن قرابة 20 دورية دخلت بلدة بيت أمر في الخليل وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والرصاص المطاطي وأن الشباب الفلسطينيين هاجموا القوات بالحجارة والزجاجات الحارقة.

يتبع.......