إسرائيل: استمرار المحادثات بين الليكود والصهيونية الدينية حول الاتفاق الائتلافي لتشكيل الحكومة

"أبدى حزب الصهيونية الدينية موافقته على طلب رئيس الوزراء المكلف نتنياهو بتعيين رئيس مؤقت للكنيست على الفور".

أعلن حزب اللكود والصهيونية الدينية في بيان، عن احراز تقدم في المباحثات التي استمرت من أمس الإثنين إلى وقت متأخر من صباح اليوم الثلاثاء، "ووصلوا إلى عتبة توقيع الاتفاق الإإئتلافي في معظم القضايا.

وأشار البيان إلى أن المباحثات سوف تستمر ، اليوم الثلاثاء، "على عكس المنشورات، لا تعارض الصهيونية الدينية تعيين رئيس مؤقت للكنيست: كما أن حزب الصهيونية الدينية "أبدى موافقته على طلب رئيس الوزراء المكلف نتنياهو بتعيين رئيس مؤقت للكنيست على الفور".

وكان نتنياهو قد التقى سموتريتش لعدة ساعات، حيث أبلغ حزب الليكود برئاسة نتنياهو عن "تقدم في جميع الأمور". وقضى نتنياهو ي أمس الأحد كله مع رؤساء أحزاب الائتلاف المحتملة، مؤكدا الاتفاق مع حزب ناعوم قبل الاجتماع مع النائب اليميني المتشدد.

ومن جهة أخرى أفيد أمس الإثنين، أن الاتصالات بين الليكود وشاس انفجرت، وقال مقربون من رئيس شاس آرييه درعي إن الحزب يدرس إمكانية دعم الحكومة من الخارج بدون الانضمام إليها. ويأتي هذا الخلاف بين الجانبين على خلفية التأخير لإنهاء الاتفاق بين الأحزاب، وايضا التأخير على باستبدال رئيس الكنيست ودفع القانون الذي يتيح لدرعي أن يشغل منصب وزير في الحكومة، وانتقد درعي ايضا خلال جلسة كتلته ادارة المفاوضات من جانب الليكود وباقي الشركاء وقال "ليس جميعهم استوعبوا أن شاس مع 11 مقعدا".

وفي السياق توصل نتنياهو، الجمعة المنصرم، إلى اتفاق مبدئي مع حزب "عوتسما هيهوديت" اليميني المتشدد بقيادة إيتامار بن غفير. وكجزء من الاتفاقية، سيتولى بن غفير "وزارة الأمن القومي"وهي نسخة موسعة من وزارة الأمن العام الحالية.

واشتركا نعوم وعوتسما هيهودت مع سموتريتش على قائمة موحدة نسقها نتنياهو، حيث حصلت الأحزاب مجتمعة على 14 مقعدًا في انتخابات 1 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري، ولكن بعد الانقسام، لم يتبق لسموتريتش سوى 7 مقاعد، مما خفف من نفوذه.

وكانت محادثات الائتلاف قد تعثرت بشكل متكرر بسبب مطالب سموتريتش برئاسة وزارة الأمن أو المالية، حيث واجهت الأولى معارضة شرسة من الولايات المتحدة. كما تم انتقاد الفكرة داخل الدولة اليهودية بسبب افتقار سموتريش للخبرة داخل الجيش الإسرائيلي.