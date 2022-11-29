مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط: الضفة الغربية وصلت إلى "نقطة الغليان"

"عقود من العنف المستمر والتوسع الاستيطاني والمفاوضات المشلولة أدت إلى وصول الصراع إلى نقطة الغليان"

حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، يوم الإثنين، من أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني "وصل مرة أخرى إلى نقطة الغليان".

خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، قال المبعوث الخاص تور وينسلاند للأعضاء إن "عقودًا من العنف المستمر والتوسع الاستيطاني غير القانوني والمفاوضات المشلولة، وتعميق الاحتلال" أدت إلى وصول الصراع إلى "نقطة الغليان".

المستويات المرتفعة من العنف، كما وصفها وينيسلاند، تشمل "الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، وزيادة استخدام الأسلحة، والعنف المرتبط بالمستوطنين"، وكلها "تسببت في معاناة إنسانية خطيرة".

وتابع أن التفجيرين اللذين وقعا في القدس وأسفرا عن مقتل إسرائيليين وجرح أكثر من اثني عشر آخرين يجب أن يرفضهما الجميع ويدينوهما. كما أدان وينيسلاند عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية، مضيفًا: "لا يمكن أبدًا تبرير استهداف المدنيين، ويجب أن يتوقف العنف".

كما حذر وينسلاند: "الديمغرافيا تتحرك أسرع من السياسة".

"في غضون سنوات قليلة، سيؤدي النمو السكاني الهائل في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تعميق صعوبة إدارة الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني، إن لم نقل استحالة ذلك".

خلال جلسة إحاطة للأمم المتحدة حضرتها i24NEWS ، صرح وينسلاند أنه لم يجر حتى الآن أي مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة المفترضة - التي من المحتمل أن يقودها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو - لكنه يواصل التعامل مع حكومة واحدة.

كما أشار إلى تجربته مع الحكومات بقيادة نتنياهو لكنه علق على الأصوات المختلفة التي ستظهر في الائتلاف المحتمل. عندما سئل عما إذا كان يتوقع صعوبة في التعامل مع حكومة نتنياهو القادمة، قال ساخرًا إنه من الصعب التعامل مع جميع الحكومات في الشرق الأوسط.