إسرائيل تدعو أكثر من 50 دولة منع التصويت في الأمم المتحدة يسمح لمحكمة العدل الدولية بالفصل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

"هذا القرار جاء نتيجة جهد منظم للتمييز ضد إسرائيل، للتشكيك في مخاوفنا الأمنية المشروعة، وإنكار شرعية وجودنا"

راسل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، أمس الإثنين، أكثر من 50 رئيس دولة يدعوهم فيها إلى "ممارسة نفوذهم على السلطة الفلسطينية لمنع التصويت في مجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأشار رئيس الوزراء في الرسالة، إلى أنه "إذا لم تنجح خطوة منع التصويت في الأمم المتحدة، فإنه يتوقع من أصدقاء إسرائيل الوقوف إلى جانبها والتصويت ضد القرار"وتابع "هذا القرار جاء نتيجة جهد منظم للتمييز ضد إسرائيل، للتشكيك في مخاوفنا الأمنية المشروعة، وإنكار شرعية وجودنا ذاته".

وقال يائير لبيد إن "وضع الأراضي المتنازع عليها سيتم توضيحه في المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين ، وإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية يتعارض مع مبدأ المفاوضات المباشرة التي يدعمها المجتمع الدولي وستلعب. في أيدي المتشددين.

جدير بالذكر أنه تم إرسال رسالة رئيس الوزراء، من بين أمور أخرى، إلى رؤساء الدول التالية: بريطانيا العظمى وفرنسا وكرواتيا ورومانيا وبلغاريا وهولندا وسلوفاكيا ولاتفيا وجورجيا والبرازيل وأوروغواي وبيرو وفيتنام.