الضفة الغربية: حادث دهس في مستوطنة كوخاف يعكوف قرب بيت إيل وتحييد المنفذ

حادث دهس في مستوطنة كوخاف يعكوف قرب بيت إيل المحاذية لرام الله

ذكرت نجمة داود الحمراء أنه تم تلقي بلاغ في الساعة 10:46 صباحا عن اصطدام سيارة بعابرة سبيل على الطريق رقم 60 بالقرب من مستوطنة ميغرون الواقعة شمالي القدس. وقام مسعفو نجمة داود الحمراء بتقديم العلاج الطبي لامرأة تبلغ من العمر 20 عامًا وهي بكامل وعيها.

وأفاد بيان للناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أنه "بالقرب من محطة وقود "كوخاف يعكوف"، اصطدمت سيارة فلسطينية بمارة إسرائيلية وهربت من المكان، لكن القوات المتواجدة في الموقع طاردت سائق السيارة وقامت بتحييده.

وعقب مسعفو نجمة داوود الحمراء بالقول:"وصلنا بسرعة إلى مكان الحادث ، كانت المريضة مستلقية على الطريق بجوار دوار المرور، وهي تعاني من إصابات في رأسها والجزء العلوي من جسدها. قيل لنا أن سيارة اصطدمت بها وهربت. نقلناها بسرعة إلى سيارة الإسعاف وسط تقديم العلاج المنقذ للحياة، ووقف النزيف وتسكين الآلام، ثم نقلها إلى وحدة العناية المركزة المتنقلة التي تنقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة ولكنها مستقرة ".

وتبين في وقت لاحق أن اسم منفذ عملية الدهس هو راني مأمون فايز أبو علي، 45 عاما، وهو أب لخمسة أبناء، من سكان بيتونيا، ويحمل تصريح عمل في إسرائيل.

يتبع.....