إسرائيل والولايات المتحدة يجريان مناورات عسكرية مشتركة تحاكي ضربات جوية على إيران

المناورات، التي ستجرى فوق إسرائيل والبحر الأبيض المتوسط​​، ستبدأ اليوم الثلاثاء"

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه سيجري سلسلة من التدريبات الجوية المشتركة مع الجيش الأمريكي، ومحاكاة ضربات ضد إيران وحلفائها الإقليميين. وقال إن "المناورات، التي ستجرى فوق إسرائيل والبحر الأبيض المتوسط​​، ستبدأ اليوم الثلاثاء"

وأكد البيان "ستشارك مقاتلات وطائرات ناقلة تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية والقوات الجوية الأمريكية في التدريبات وستحاكي عددًا من سيناريوهات التهديد الإقليمي".

وفي السياق قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بعد عودته إلى إسرائيل، افيف كوخافي"من أجل تحسين قدراتنا في مواجهة التحديات الإقليمية، سيتم توسيع الأنشطة المشتركة مع القيادة المركزية الأمريكية بشكل كبير في المستقبل القريب. وسيواصل الجيش الإسرائيلي العمل ضد ترسيخ النظام الإيراني في المنطقة"

تم تحديد هذه التدريبات خلال زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي للولايات المتحدة الأسبوع المنصرم حيث أخبر المسؤولين العسكريين الأمريكيين أن البلدين بحاجة إلى تكثيف تعاونهما العسكري استعدادًا لهجوم محتمل ضد إيران.

نظرًا لتزايد حالة عدم اليقين بشأن عودة إيران إلى الاتفاق النووي، كثف الجيش الإسرائيلي استعداداته لرد عسكري موثوق به ضد المواقع النووية الإيرانية على مدار العامين المنصرمين. كما حذرت إسرائيل حلفاء إيران في المنطقة، من حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والجماعات المسلحة المتمركزة في سوريا.