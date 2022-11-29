تحليل: التحدي الإسرائيلي المتمثل في توفير الردع على جميع الجبهات

ضرورة مواصلة التنسيق الأمني ​​مع السلطة الفلسطينية قدر الإمكان وإضعافها يجعل التنسيق أقل فعالية

مع بداية كل عام جديد، ينشر فرع المخابرات في الجيش الإسرائيلي تنبؤًا أمنيًا. أولئك الذين يأملون في التعرض لتوقعات متفائلة لعام 2023 من المرجح أن يصابوا بخيبة أمل.

وقع ما لا يقل عن 281 عملية عدائية في عام 2022 في الضفة الغربية، مقارنة بـ 91 "فقط" في العام السابق. وأظهرت البيانات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع أيضًا أنه تم إحباط ما يقرب من 550 عملية عدائية منذ بداية عام الجاري، بالإضافة إلى ضبط 250 قطعة سلاح غير قانونية، واعتقال حوالي 2500 شخص يشتبه في قيامهم بأنشطة عدائية.

لكن كما نعلم، فإن الاستخبارات الوقائية ليست مضمونة، ووفقًا لبيانات المؤسسة الأمنية ، خلال موجة العمليات العدائية الحالية، قُتل 31 شخصًا حتى الآن - وهو أعلى رقم في العقد المنصرم - وأصيب العشرات.

ولا تظهر أي علامة على التوقف عن الأنشطة العدائية. أثناء كتابة هذه السطور، قام فلسطيني بتنفيذ هجوم دهس آخر في الضفة الغربية، مما أدى إلى إصابة شابة تبلغ من العمر 20 عامًا بجروح متوسطة.

إن زيادة الهجمات، إلى جانب إضعاف سيطرة السلطة الفلسطينية على الأرض، يعني أنه لن يكون من السهل كبح هذا العنف دون خطوات مهمة لتجديد الردع.

من وجهة نظر إسرائيل، من المهم جدا، بل والأساسي، مواصلة التنسيق الأمني ​​مع السلطة الفلسطينية قدر الإمكان. لكن المشكلة تكمن في أن إضعاف السلطة الفلسطينية يجعل هذا التنسيق أقل فعالية.

إذا كانت الضفة الغربية هي الجبهة الوحيدة التي تتعامل معها إسرائيل، لكان بالإمكان التعامل معها بحزم ودون هوادة حتى تتوقف موجة العمليات العدائية. لكن إسرائيل واجهت دائمًا تهديدات موازية، طوال الوقت وعلى جميع الجبهات، من تهريب الأسلحة عبر سوريا إلى حزب الله اللبناني، إلى تسليح حركة حماس في قطاع غزة (التي تستعد في أي لحظة لجولة التصعيد التالية) مرورا من السباق النووي الإيراني الذي لا ينتهي، وصولا لى التهديد السيبراني الذي يمكن أن يعطل حياة مواطني الدولة ببضع نقرات على الكمبيوتر.

تختلف التهديدات في طبيعتها وتأثيرها،كما تختلف استعدادات القيادة الأمنية لها. التقارير في وسائل الإعلام الأجنبية عن "انفجارات غامضة" في إيران، أو أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تقصف شاحنات محددة في قافلة طويلة في مكان ما على الحدود السورية العراقية، تشير بوضوح إلى مدى استخبارات إسرائيل، حتى بعيدًا عن الوطن. إنه مزيج من المعرفة والقدرة والتكتيكات والتنفيذ. ولكن كما ذكرنا - الذكاء ليس مضمونًا، وكما أظهرت كأس العالم لكرة القدم. حتى أفضل حارس مرمى يسمح بتسجيل الأهداف بين الحين والآخر.

لا شك أن إسرائيل تعرف كيف تتعامل مع هذه التهديدات الواسعة، لكن التهديدات أصبحت أكثر تحديًا وتعقيدًا. وعندما يكون هذا هو الحال، فإن المطلوب هو نقل الوحدة والقوة - لتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن وإظهار العدو على جميع الجبهات وفي كل مسافة، وإظهار أن هناك أياد أمينة ومستقرة في قمرة القيادة.